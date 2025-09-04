ANSA Operazioni sul sito dell'Inps

L’Inps ha annunciato una completa ristrutturazione grafica e organizzativa di una parte importante del suo sito, l’estratto conto contributivo. In questa pagina, i lavoratori possono trovare un riassunto della loro situazione contributiva, che permette loro di conoscere con esattezza i contributi versati e, di conseguenza, calcolare gli anni rimanenti alla pensione e stimare l’entità del futuro assegno.

Tutti i dati disponibili saranno ordinati in tabelle divise per gestione, con informazioni disponibili anche sul tipo di contribuzione. Si potranno anche visualizzare informazioni su situazioni particolari, come quelle di versamenti volontari o in caso di riscatto della laurea.

Il nuovo estratto conto contributivo dell’Inps

Nel messaggio numero 2553 del 2 settembre 2025, l’Inps ha comunicato l’implementazione della nuova vesta grafica e la riorganizzazione del layout dei dati del proprio sito, nella sezione che mostra l’estratto conto contributivo di ogni utente. Si tratta di una parte dell’area personale, alla quale si può accedere soltanto tramite uno strumento di verifica dell’identità digitale (Spid di almeno livello 2, Cie 3.0, Cns o eIdas).

Serve a visualizzare con esattezza la propria situazione contributiva, in modo da poter capire quando e con quale assegno si potrà andare in pensione. In caso non si possa accedere via internet, è possibile richiedere l’estratto conto tramite il Contact Center Multicanale dell’Inps al numero 803 164, che è gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164 da rete mobile. Altra alternativa è quella di rivolgersi ai patronati.

Inps assicura che questa nuova grafica permetterà all’utente una visualizzazione più rapida e chiara dei propri contributi versati, in ordine cronologico da quando sono stati versati.

Le informazioni disponibili

L’Inps metterà a disposizione una serie di informazioni relative ai contributi, che potranno servire al lavoratore per capire meglio la propria posizione contributiva. Tra i dati visualizzabili, ci saranno:

il tipo di contribuzione (da lavoro full-time, part-time, autonomo);

le informazioni di dettaglio relative ai periodi di contribuzione;

i dettagli ulteriori, come l’origine del contributo (obbligatorio, volontario, da riscatto).

Quando si accede all’estratto conto contributivo, la pagina visualizzata dipenderà dalla situazione del singolo lavoratore. Nel caso in cui abbia versato contributi a una sola gestione, viene visualizzata subito la sezione di riferimento di quella gestione. Se al contrario ha più gestioni attive, viene invece mostrato un prospetto riassuntivo, che porta alle pagine di ogni singola gestione.

Le funzionalità a disposizione dell’utente

Oltre ai dati quantitativi, vale a dire il numero di contributi e i periodi di lavoro, la nuova interfaccia dell’Inps mostra anche una serie di informazioni ulteriori, molto importanti per definire con esattezza la propria posizione previdenziale: