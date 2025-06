Fonte: IPA Quattordicesima, quando arriva per i pensionati e quali sono i requisiti per riceverla

Anche per il 2025, l’Inps ha confermato l’erogazione della quattordicesima mensilità: i pensionati che soddisfano i requisiti richiesti riceveranno l’importo aggiuntivo insieme alla pensione di luglio.

A chi spetta

La quattordicesima è una somma aggiuntiva netta erogata in un’unica soluzione insieme alla pensione di luglio, a partire dal compimento del 64° anno di età. Si tratta di una misura pensata per rafforzare la tutela del potere d’acquisto delle pensioni medio-basse, con un onere interamente a carico dello Stato.

Pur essendo una prestazione di natura previdenziale, il diritto alla Quattordicesima Inps 202è subordinato al possesso di determinati requisiti reddituali. L’importo è fisso, ma i limiti di reddito per accedervi sono aggiornati annualmente per tenere conto dell’inflazione. Questa somma non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali: non è soggetta a tassazione e non incide sul calcolo del reddito imponibile né sul diritto ad altre prestazioni.

Questa spetta ai pensionati:

titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria; di almeno 64 anni;

con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti (dal 2017).

Tutte le simulazioni

Gli importi variano in base agli anni di contributi versati e alla categoria lavorativa (lavoratori dipendenti o autonomi), oltre che al reddito annuo percepito:

fino a 15 anni di contributi (dipendenti) o fino a 18 anni (autonomi), con reddito fino a 11.766,30 euro: 437 euro;

fino a 15 anni di contributi (dipendenti) o fino a 18 anni (autonomi), con reddito oltre 11.766,30 euro: 336 euro;

da 15 a 25 anni di contributi (dipendenti) o da 18 a 28 anni (autonomi), con reddito fino a 11.766,30 euro: 546 euro;

da 15 a 25 anni di contributi (dipendenti) o da 18 a 28 anni (autonomi), con reddito oltre 11.766,30 euro: 420 euro:

oltre 25 anni di contributi (dipendenti) o oltre 28 anni (autonomi), con reddito fino a 11.766,30 euro: 655 euro;

oltre 25 anni di contributi (dipendenti) o oltre 28 anni (autonomi), con reddito oltre 11.766,30 euro: 504 euro.

Quando arriverà a luglio

La quattordicesima viene riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni sopra citate dalla legge e viene successivamente verificata sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili.

Il pagamento verrà accreditato automaticamente sul cedolino della pensione di luglio 2025. Per conoscere l’importo esatto, i pensionati possono accedere al portale MyInps utilizzando le proprie credenziali e consultare la sezione dedicata ai servizi per i pensionati, dove saranno disponibili i dettagli della mensilità di luglio comprensivi dell’eventuale quattordicesima.

Nel caso di mancata corresponsione della quattordicesima è possibile presentare apposita domanda di ricostituzione online: in questo caso, la quattordicesima, se spetta, sarà pagata nei mesi immediatamente successivi a quello della domanda. In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi come, ad esempio, in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.