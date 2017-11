Pensioni, stop aumento età anche per quelle di anzianità

Il governo ha messo sul piatto due nuove proposte per convincere i sindacati a raggiungere un’intesa sul tema pensioni : l’estensione dello stop all ’innalzamento dell’età pensionabile anche alle pensioni di anzianità e la creazione di un fondo per stabilizzare l’ ape sociale

“Abbiamo deciso di arricchire il pacchetto di provvedimenti che vi avevamo proposto la settimana scorsa con altre misure di un certo peso”, ha detto il premier Paolo Gentiloni. “In particolare: l’estensione dell’esenzione per le 15 categorie anche per le pensioni di anzianità e non solo per quelle di vecchiaia. Ed in secondo luogo l’istituzione attraverso una norma di un fondo con potenziali risparmi di spesa per consentire la proroga e la messa in regime dell’ape sociale, al termine del periodo di sperimentazione”.

“È giusto che vengano attenuati alcuni effetti nell’applicazione e nel metodo di calcolo dell’aspettativa di vita. Tutte cose sacrosante, di equità sociale e giuste in sé”, ha spiegato ancora il presidente del Consiglio parlando di “misure doverose”.

“È un pacchetto di misure importante alla luce delle risorse limitate del bilancio“, ha sottolineato il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. E il titolare del Tesoro si è detto rammaricato per il fatto che “i sindacati abbiano opinioni diverse sulla bontà del pacchetto proposto: la Cisl ha espresso condivisione, la Cgil invece ha un’opinione di segno opposto. Una posizione intermedia è stata invece presa da parte della Uil”.

“Dal punto di vista degli impegni assunti dal governo nel settembre 2016 rispetto alla fase due, le distanze mi paiono evidenti” ha detto Susanna Camusso. “Il governo non dimostra nessuna disponibilità” su quello che avevamo chiesto. C’è “un quadro di grande distanza rispetto agli impegni presi”. E “la nostra valutazione di grande insufficienza viene confermata, siamo davanti a un quadro che non risponde alle nostre richieste”. “Il governo non dimostra nessuna disponibilità” su quello che avevamo chiesto. C’è “un quadro di grande distanza rispetto agli impegni presi”.

