Tutte le informazioni sui pagamenti della pensione di marzo 2025: date per Poste e banche, come consultare il cedolino e gli aumenti previsti

Pagamenti pensione marzo 2025.

Con l’arrivo di marzo 2025, milioni di pensionati italiani si preparano a ricevere il loro assegno mensile. L’Inps ha reso noto il calendario dei pagamenti, differenziando le date tra chi riceve la pensione tramite Poste Italiane e chi ha l’accredito in banca. Sapere esattamente quando verranno erogate le pensioni è utile per la gestione delle spese quotidiane, soprattutto in un periodo economico ancora incerto.

Ma quali sono le date esatte per il pagamento della pensione di marzo 2025 e cosa cambia per chi riceve la pensione tramite Poste rispetto a chi ha il conto in banca? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul calendario dei pagamenti.

Quando arriva la pensione di marzo 2025?

Il pagamento delle pensioni di marzo 2025 seguirà il calendario stabilito dalla legge n. 205 del 2017, che prevede l’accredito il primo giorno bancabile del mese. Se questo cade in un giorno festivo o non lavorativo, l’erogazione viene posticipata al giorno utile successivo.

Per il mese di marzo 2025, ecco le date da segnare in calendario:

sabato 1° marzo 2025 – pagamento per chi riceve la pensione tramite Poste Italiane;

lunedì 3 marzo 2025 – accredito per chi ha il conto in banca.

La distinzione è dovuta alla differenza tra i giorni bancabili delle Poste (che includono il sabato) e quelli delle banche (che considerano solo i giorni feriali, dal lunedì al venerdì).

Come consultare il cedolino?

Il cedolino della pensione di marzo 2025, che rischia di essere più povero per alcune categorie, è già disponibile online sul sito dell’Inos. È possibile consultarlo accedendo all’area riservata con le proprie credenziali delle identità digitali di SPID, CIE o CNS.

Ecco come fare:

accedere al portale Inps e selezionare “Tutti i servizi”;

entrare nella sezione “Cedolino pensione e servizi collegati”;

inserire le credenziali di accesso (SPID, CIE o CNS);

visualizzare il cedolino di marzo 2025, verificando l’importo lordo e tutte le voci che lo compongono.

Il cedolino permette di capire eventuali variazioni nell’importo ricevuto rispetto ai mesi precedenti, per esempio quelli dovuti a conguagli fiscali, trattenute o aumenti legati alla rivalutazione annuale delle pensioni.

Calendario completo dei pagamenti del 2025

Ecco il calendario dei pagamenti delle pensioni per tutto il 2025, utile per programmare le proprie finanze nei mesi a venire: