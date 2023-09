Il calendario delle pensioni di ottobre: tutti gli importi

Fonte: 123RF Quando arrivano le pensioni INPS di ottobre 2023.

Sarà un ottobre più ricco per i pensionati, grazie agli ultimi conguagli degli arretrati e a un lieve aumento degli importi che interesserà molti cittadini italiani. Prima di vedere i nuovi importi, è bene però ricordare quando arrivano i bonifici e quando sarà possibile recarsi presso gli uffici postali per ritirare la pensione.

È prevista anche la possibilità di ricevere i contanti direttamente a casa, grazie a un servizio messo a disposizione da Poste Italiane con gli uomini dell’Arma dei Carabinieri, che si preoccupano di consegnare a domicilio gli importi per tutte le persone impossibilitate a recarsi negli uffici postali.

Quando arriva la pensione a ottobre 2023

La data da segnare sul calendario è quella di lunedì 2 ottobre, il primo giorno utile per ricevere l’accredito da parte dell’INPS o per andare direttamente alle Poste a ritirare i soldi. Come di consueto, quando il primo giorno del mese cade durante una domenica o un festivo in generale, bisogna aspettare il primo giorno lavorativo.

Tutti gli altri trattamenti pensionistici, come gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, saranno allo stesso modo accreditati a partire da lunedì 2 ottobre, salvo tempi burocratici della propria banca.

Il calendario delle pensioni di ottobre 2023

Per ritirare in contanti presso gli uffici postali le somme, è bene tenere presente il calendario in ordine alfabetico. Poste Italiane invita gli utenti a recarsi agli sportelli nelle seguenti date per una migliore fruizione del servizio e per evitare lunghe attese e code.

Lunedì 2 ottobre per i pensionati il cui cognome inizia per A e B.

per i pensionati il cui cognome inizia per A e B. Martedì 3 ottobre per i pensionati il cui cognome inizia per C e D.

per i pensionati il cui cognome inizia per C e D. Mercoledì 4 ottobre per i pensionati il cui cognome inizia per E, F, G, H, I, J e K.

per i pensionati il cui cognome inizia per E, F, G, H, I, J e K. Giovedì 5 ottobre per i pensionati il cui cognome inizia per L, M, N e O.

per i pensionati il cui cognome inizia per L, M, N e O. Venerdì 6 ottobre per i pensionati il cui cognome inizia per P, Q e R.

per i pensionati il cui cognome inizia per P, Q e R. Sabato 7 ottobre (solo di mattina) per i pensionati il cui cognome inizia per S, T, U, V, W, X, Y e Z.

Come richiedere la consegna della pensione a casa

Dalla pandemia di Covid è possibile usufruire del servizio di consegna a casa della pensione, in maniera assolutamente gratuita, da parte dei Carabinieri. La misura è scattata a maggio 2020 per proteggere i cittadini fragili.

Hanno diritto a ricevere la pensione a domicilio tutti cittadini di età pari o superiore ai 75 anni che avrebbero normalmente riscosso gli importi in contanti, impossibilitati a delegare altri soggetti.

Per usufruire del servizio messo a disposizione da Poste Italiane e dai Carabinieri, è necessario chiamare il numero verde 800 55 66 70 o il numero della locale stazione dell’Arma. Attenzione: è comunque necessaria una delega scritta del pensionato.

A quanto ammonta la pensione di ottobre 2023

Gli assegni delle pensioni INPS di ottobre 2023 saranno leggermente più ricchi, soprattutto per chi non ha ancora ricevuto gli arretrati dei mesi precedenti, che ammontano a circa 250 euro, e i rimborsi Irpef partiti ad agosto – qualora la dichiarazione dei redditi sia stata presentata in ritardo. Qua gli aumenti di settembre 2023.