La startup che ti paga l’affitto con 3 anni d’anticipo

Una startup ha reso più facile la vita dei locatori: ecco come ottenere anni di liquidità dai propri affittuari in pochi click

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: iStock Casa in affitto

Porre i propri immobili in affitto non è sempre qualcosa di semplice da fare. Si tratta di un’attività che può risultare redditizia, certo, ma al tempo stesso nasconde numerose insidie. La startup Rent2Cash mira a cancellare in parte le preoccupazioni dell’incasso mensile dei canoni d’affitto. Come? Monetizzando subito il tutto, garantendo liquidità immediata al locatore. Di seguito spieghiamo esattamente come funziona tale processo, iniziano col dire che è possibile ottenere in anticipo da 1 a 3 canoni, con chance di rinnovo.

Affitto anticipato per locatori

Il servizio garantito per i locatori è davvero sorprendente. Si può monetizzare un certo periodo di canoni d’affitto futuri, che da contratto il proprio inquilino dovrà saldare nel corso del tempo. Ciò fino a un massimo di 36 mensilità.

Si ottiene una somma immediata, pattuita sulla base dell’algoritmo proprietario di Rent2Cash. La piattaforma propone un chiaro esempio: un affitto mensile di 1.000 euro, che genera dunque 12.000 euro annui, può garantire una cifra immediata di 10.680 euro. A ciò si aggiunge un bonus finale che può essere al massimo di 240 euro, in caso di assenza di morosità o altre anomalie.

Il servizio non prevede dei costi di accesso. La tariffa da pagare alla piattaforma sarà determinata sulla base del profilo di rischio realizzato dall’algoritmo. Di fatto si procede con la richiesta e si riceve la chiamata di un operatore, al fine di ottenere indicazioni precise sulla somma che, è chiaro, varia da caso a caso.

Limiti e divieti

Una proposta allettante, di certo, che prevede però delle regole ben precise da seguire. L’unico caso in cui si attua un limite al numero di immobili (3, nello specifico) è il caso in cui gli stessi siano in comuni con meno di 50mila abitanti.

Sotto l’aspetto economico, viene specificato come il canone mensile minimo d’affitto dev’essere di 300 euro. Quello massimo, invece, di 5.000 euro. Non si richiede che l’inquilino possegga particolari requisiti, come ad esempio un contratto a tempo indeterminato, una busta paga o simili. Ciò che conta è che sia maggiorenne e che non vengano verificate condizioni di morosità.

Ecco altre condizioni di cui tener conto:

immobili residenziali – Si prevede ogni sorta di contratto, a patto che la durata residua del contratto di locazione, al momento della sottoscrizione dell’accordo con Rent2Cash non sia inferiore a 12 mesi;

– Si prevede ogni sorta di contratto, a patto che la durata residua del contratto di locazione, al momento della sottoscrizione dell’accordo con Rent2Cash non sia inferiore a 12 mesi; immobili a uso diverso dal residenziale – La durata residua del contratto di locazione non dev’essere inferiore a 6 mesi;

– La durata residua del contratto di locazione non dev’essere inferiore a 6 mesi; processo di valutazione – Una volta accolta la richiesta, il team di esperti interno procederà a svolgere un’analisi attenta. Ciò include anche una valutazione delle condizioni dell’immobile, il profilo di rischio di proprietario e inquilino, le clausole eventuali dell’accodo di locazione e altri criteri che possono risultare rilevanti.

Il tutto può essere attuato in pochi step. Si compila il modulo attraverso la piattaforma, per poi essere ricontattati dal team interno. Se tutto dovesse andare per il meglio, si otterrà un link via mail per il caricamento dei documenti necessari. Si scoprirà allora l’esatta cifra da poter ottenere. Si ricorda, poi, che il preventivo ottenibile è a titolo gratuito.