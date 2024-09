Fonte: ANSA Crescono i prezzi delle case in Italia

Segnali di ripresa da parte del mercato immobiliare in Italia, dopo una lunga fase di difficoltà dovuta principalmente al costo del denaro. Gli ultimi dati danno il settore primo per crescita in tutta Europa, segno di un aumento netto delle spese degli Italiani per l’acquisto o l’affitto di una nuova abitazione nell’ultimo periodo. Questo però ha portato anche a una crescita dei prezzi.

Un grande aiuto al settore è arrivato il 12 settembre dalla decisione della Banca centrale europea di tagliare di 25 punti base i tassi di interesse sui prestiti. L’immobiliare si sviluppa quasi esclusivamente grazie ai mutui e molte famiglie hanno rimandato l’acquisto di una casa proprio per gli alti costi legati agli interessi, ora in calo.

Mercato immobiliare in crescita in Italia: è il migliore d’Europa

Scenari immobiliari ha presentato all’evento European Outlook 2025 un nuovo rapporto sullo sviluppo del mercato immobiliare italiano. Dopo un lungo periodo di difficoltà, il settore è in netta ripresa anche grazie al progressivo abbassamento dei tassi di interesse dei mutui legati alla discesa dell’inflazione e quindi del costo del denaro. Il fatturato delle aziende del settore crescerà del 3,4% nel 2024, aumentando ulteriormente del 5,7% l’anno successivo. Questi dati rendono il nostro Paese primo in Europa per crescita di questo segmento.

“Il periodo più difficile per l’immobiliare europeo e italiano dovrebbe essere vicino alla conclusione e le prospettive sono positive, a cominciare al settore residenziale dove la domanda è forte e la discesa dei tassi spingerà le compravendite” ha commentato Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, presentando lo studio in apertura del Forum European Outlook 2025.

“Stabile la domanda di uffici, soprattutto nuovi e continua l’interesse per il settore dell’ospitalità. Sempre positiva la logistica mentre rimane la crisi nel settore commerciale, anche se in attenuazione” ha specificato Breglia. Crescono le compravendite immobiliari, che saranno 720mila nel 2024 per poi aumentare fino a raggiungere le 760mila nel 2025.

Crescono i prezzi delle case: la classifica delle città

Un importante aiuto al settore immobiliare è arrivato il 12 settembre dalla Banca centrale europea. L’organo di governo della moneta unica ha deciso infatti di abbassare i tassi di interesse di 25 punti base e di dare attuazione alla decisione di marzo che riduce il differenziale tra interessi sui rifinanziamenti principali e quelli sui depositi a 15 punti. Il risultato è stato un calo del costo del denaro, con interessi che ora si stabilizzeranno tra il 3,65% e il 3,50%.

Il settore immobiliare è pesantemente influenzato da queste decisioni, più di altri, dato che la sua clientela si affida quasi esclusivamente ai mutui per l’acquisto di una casa. Il recente periodo di tassi di interesse molto alti, decisi dalla Bce per attenuare l’inflazione, ha comportato una crisi da cui l’intero segmento sta uscendo soltanto nel 2024.

Le compravendite sono ripartite, ma questo significherà anche un aumento dei prezzi delle case, che è già cominciato. Il trend potrebbe proseguire anche il prossimo anno se la Bce dovesse confermare ulteriori abbassamenti dei tassi di interesse e quindi più famiglie decidessero di smettere di rimandare i loro acquisti. Gli aumenti maggiori sono nelle grandi città.