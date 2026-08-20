Comprano una chiesa abbandonata per 175mila sterline e investono altri 370mila euro: oggi è una casa vacanze da 700mila sterline

123RF Comprare una chiesa per trasformarla in b&b, cosa ci vuole

Un acquisto nato per caso, che però ha trasformato un investimento di 545mila sterline in una proprietà dal valore di circa 700mila.È la storia dei coniugi pensionati Geoff e Julie Bolam, una coppia di Londra trasferitasi nelle Cotswolds, che hanno acquistato nel 2018 una chiesa vittoriana del 1866 in stato di abbandono per 175mila sterline, trasformandola in tre anni in una casa vacanze di lusso valutata oggi circa 700mila sterline. L’investimento totale, tra acquisto e ristrutturazione, ha raggiunto le 545mila sterline.

Il costo dell’acquisto

La Old Mission Church di Paxford, nel Gloucestershire, è stata costruita nel 1866 come scuola per bambini e poco dopo convertita in luogo di culto. Dopo decenni di utilizzo ridotto e costi di manutenzione crescenti, la chiesa è stata messa in vendita nel 2018.

Geoff e Julie, già trasferiti nella zona dopo aver venduto la loro casa a High Wycombe, cercavano un piccolo immobile da destinare agli affitti turistici. Un vicino ha segnalato loro la chiesa in vendita tramite offerte a busta chiusa. Geoff ha visitato l’edificio, ha fatto alcuni schizzi preliminari e ha presentato la propria offerta. La coppia ha vinto l’asta con 175mila sterline, diventando proprietaria di un edificio di 150 anni con una navata imponente e diversi elementi storici ancora integri.

La trasformazione della chiesa in abitazione ha richiesto circa 370mila sterline di lavori, distribuiti su tre anni: due dedicati alla progettazione, alle autorizzazioni e ai confronti con gli enti di tutela, e poco più di un anno per il cantiere vero e proprio.

Il risultato da 700mila sterline di valore e un edificio salvato

Nell’ottobre 2021, al termine dei lavori, la proprietà è stata valutata circa 700mila sterline. L’investimento complessivo di 545mila sterline (175mila per l’acquisto e 370mila per la ristrutturazione) ha quindi generato un plusvalore di circa 155mila sterline.

Oggi la vecchia chiesa è una casa vacanze di lusso con due camere da letto, due bagni, una cucina contemporanea e la grande navata originaria preservata. Dall’apertura delle prenotazioni, nel novembre 2021, ha accolto 750 ospiti in 276 soggiorni.

Il prezzo per un soggiorno varia in base alla stagione; circa 850 sterline per un weekend in bassa stagione, fino a 1.100 sterline in alta stagione. Nel 2025 la proprietà ha vinto il premio Best Boutique Stay ai Muddy Stilettos Awards per Gloucestershire and Worcestershire.

Comprare una chiesa abbandonata, come si fa

Ma è davvero così semplice comprare una chiesa? Spesso sono segnalate da parrocchie, diocesi, aste pubbliche o enti locali, ma acquistarne una non è proprio così facile. Il principale ostacolo è rappresentato dai vincoli: l’edificio può infatti essere soggetto alla tutela delle autorità competenti. Il cambio di destinazione d’uso richiede autorizzazioni comunali e confronti con gli enti di conservazione, un processo che può richiedere fino a due anni.

Nel caso in cui il permesso abitativo venga respinto, bisogna avere un’alternativa valida (galleria d’arte, spazio culturale, ufficio) da proporre alle autorità. Il budget deve essere realistico. Ai costi di acquisto possono aggiungersi spese di ristrutturazione pari al doppio o al triplo dell’investimento iniziale. Problemi strutturali nascosti, come umidità, tetto e fondazioni, possono infatti far lievitare i preventivi. Va considerata anche la gestione diretta del cantiere, che può permettere di risparmiare fino al 10% del totale, ma richiede un impegno a tempo pieno e buone capacità organizzative

Infine, serve un architetto specializzato in recupero di edifici storici. Il progetto può quindi richiedere diverse revisioni, necessarie per conciliare le esigenze moderne con la tutela del patrimonio e ottenere le autorizzazioni necessarie.