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È stato presentato il rapporto annuale 2026 dell’Osservatorio sull’Equità di Genere della Leadership in Sanità. Il documento fa il punto sullo stato dell’equità di genere nei ruoli apicali nel settore Health & Life Sciences italiano, pubblico e privato ed è frutto della collaborazione tra l’Associazione LEADS – Donne Leader in Sanità e l’Università di Milano, che promuovono e coordinano congiuntamente l’Osservatorio.

L’Osservatorio, guidato da Marina D’Artibale e da Marta Marsilio, si avvale del contributo del Comitato Scientifico composto da rappresentanti dei diversi stakeholder del settore sanitario (enti ed istituzioni pubbliche, associazioni professionali, associazioni di categorie, società scientifiche):

“Questo Rapporto mette a disposizione dati, analisi ed evidenze scientifiche su una questione che riguarda da vicino il presente e il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale: la piena valorizzazione delle competenze di tutte e tutti e il superamento di ogni discriminazione di genere”

è il commento del Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Il problema non è soltanto garantire alle donne l’accesso al mondo del lavoro, ma creare le condizioni perché possano sviluppare pienamente il loro percorso professionale e assumere incarichi di direzione sulla base di capacità e merito. L’equità di genere nei ruoli apicali è un fattore che investe anche il modo in cui il sistema sanitario risponde ai bisogni delle persone. E per garantirlo occorre un cambiamento culturale e organizzativo”.

I dati nella sanità pubblica

Il monitoraggio, condotto con metodologie quantitative e qualitative, si concentra su tre ambiti:

le organizzazioni del Servizio Sanitario Nazionale (enti nazionali e regionali, aziende sanitarie pubbliche e private)

le imprese del settore farmaceutico e dei dispositivi medici

il sistema universitario nel campo delle Scienze Mediche.

Nel Servizio Sanitario nazionale, partendo da questo capitolo, si registra il divario più ampio tra occupazione e leadership femminile, soprattutto nei ruoli gerarchicamente più elevati: nel 2024, anno a cui si riferiscono i dati analizzati dal Rapporto, le donne rappresentano il 69,8% dei quasi 700mila occupati, ma solo il 39,1% dei leader, una quota comunque in costante crescita. La disparità è particolarmente evidente nelle posizioni di vertice: le donne sono il 25,2% dei Direttori Generali e il 34,1% dei Direttori Sanitari.

Tra i medici le donne, pur rappresentando il 54,6% della categoria professionale, guidano solo il 24,8% delle Strutture Complesse (cd. primariati), e nelle discipline chirurgiche la quota di donne leader scende al 15,2%. Nel personale sanitario le donne sono la maggioranza dei leader (56,4%), ma restano ben al di sotto del loro peso complessivo nella categoria (75,6%) e occupano un numero ridotto di posizioni: infatti, i ruoli apicali di questa categoria sono appena lo 0,24%, nonostante il comparto raccolga oltre la metà dei dipendenti del SSN.

Pharma e università

Il comparto farmaceutico è l’ambito più equilibrato: a fronte di una occupazione femminile del 45,5%, le donne sono il 50,3% dei quadri e il 39,0% dei dirigenti. Il settore dei dispositivi medici appare invece più statico: la rappresentanza femminile nella leadership è rimasta sostanzialmente invariata negli ultimi anni, con le donne che ricoprono circa un quarto dei ruoli di leadership (25,6%), con una proporzione di donne occupate che si attesta intorno al 42% e appena una su dieci ricopre il ruolo di Presidente.

In ambito universitario, nell’area delle Scienze Mediche le donne rappresentano il 44,3% dei 12.184 occupati, ma la loro presenza diminuisce progressivamente al crescere della carriera: sono il 57,7% dei ricercatori, il 38,7% dei professori associati e il 22,9% dei professori ordinari. Dal 2012 il numero di professoresse ordinarie è quasi raddoppiato, ma lo squilibrio resta marcato.

“Il quadro che emerge dal Rapporto 2026 è quello di un’evoluzione positiva ma ancora disomogenea: la crescente presenza femminile nella forza lavoro non si traduce ancora in un equilibrio di genere nei ruoli apicali di tutti gli ambiti analizzati, e la sottorappresentanza delle donne aumenta al crescere dei livelli di responsabilità gerarchica”

ha dichiarato Marta Marsilio, Co-Direttrice dell’Osservatorio.

“I dati ci dicono che il cambiamento è in corso, ma con un’intensità insufficiente rispetto alla rapidità con cui la sanità si sta trasformando”.

Presente e futuro

Per misurare in modo sintetico la rappresentanza di genere nella leadership, l’Osservatorio ha messo a punto il Gender Leadership Index in Health (GLIH), un indicatore che confronta la presenza di donne e uomini nei ruoli di leadership con la composizione di genere della forza lavoro. L’indice va da 0 (assenza di rappresentanza femminile) a 1 (massima sovrarappresentanza femminile), con il valore 0,5 corrispondente all’equirappresentanza di genere. Nel 2024 il valore più basso è quello delle aziende sanitarie pubbliche (0,22), che sono anche l’ambito con la quota più alta di donne tra gli occupati. Seguono le università (0,27) e il comparto dei dispositivi medici (0,33). Il farmaceutico è l’ambito più vicino all’equilibrio, con un indice di 0,43 per i dirigenti.

Quest’anno il Rapporto fornisce anche un’analisi dei dati per fasce d’età, che aiuta a capire dove si concentra lo squilibrio e quali prospettive di riequilibrio possono aprirsi nei prossimi anni. Nel SSN i leader hanno in media 59,2 anni se uomini e 57,1 se donne (tra gli occupati, rispettivamente 49,7 e 48,5), e si concentrano nelle fasce sopra i 60 anni, dove la presenza femminile è più bassa: le donne sono il 36% tra i 60 e i 65 anni e il 26% oltre i 65. Le fasce d’età più giovani, pur mostrando un minore squilibrio tra leader uomini e donne (fino a raggiungere il 50% di presenza femminile nella fascia 45-50 anni), non indicano necessariamente un progresso verso l’equità, poiché la quota di donne tra gli occupati rimane molto più alta (68-74%). Dinamiche analoghe si osservano nel settore privato: nei dispositivi medici le donne rappresentano il 28-37% dei leader sotto i 50 anni e meno del 20% sopra i 60, mentre nel farmaceutico sono in media il 44% dei dirigenti tra i 40 e i 54 anni.

“L’analisi per fasce d’età mostra che lo squilibrio si concentra in quelle più avanzate, mentre tra le più giovani emergono segnali di cambiamento. Le uscite per pensionamento dei prossimi anni aprono quindi una finestra di opportunità per il riequilibrio dei ruoli apicali”

ha indicato Marina D’Artibale, Co-Direttrice dell’Osservatorio.

“Gli effetti, tuttavia, non saranno automatici: il ricambio generazionale potrà tradursi in maggiore equità solo se accompagnato da politiche che sostengano l’accesso delle donne alle discipline sanitarie e ai ruoli in cui oggi sono meno presenti”.

In conclusione, il Rapporto 2026 conferma che il percorso verso una leadership sanitaria più equa procede ancora troppo lentamente e che la crescente presenza femminile nella forza lavoro, il ricambio generazionale e l’innovazione tecnologica non bastano, da soli, a colmare il divario: servono scelte concrete e coordinate da parte delle istituzioni, delle aziende e del sistema formativo, capaci di favorire l’accesso delle donne ai ruoli apicali e creare condizioni organizzative che rendano sostenibile l’esercizio della leadership.