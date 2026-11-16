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iStock Comprare casa con un mutuo costa meno dell'affitto in molte grandi città italiane, ma non a Milano e Firenze.

Comprare casa con un mutuo può costare meno che vivere in affitto in molte grandi città italiane. È quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che ha confrontato le rate mensili dei finanziamenti immobiliari con i canoni medi di locazione nel primo semestre del 2026. Secondo le simulazioni, l’acquisto risulta particolarmente conveniente a Palermo, Genova e Verona. La situazione cambia invece a Milano e Firenze, dove l’affitto è meno costoso della rata del mutuo. Il confronto riguarda bilocali e trilocali di tipologia medio-usata, ipotizzando un finanziamento di 25 anni che copre l’80% del valore dell’immobile, con un tasso del 3,5%.

Comprare casa o andare in affitto, dove costa meno il mutuo

Nelle dieci grandi città esaminate da Tecnocasa, il mutuo presenta generalmente una rata mensile inferiore al canone d’affitto. A Palermo, per esempio, acquistare un bilocale comporta una rata di 348 euro, contro un affitto medio di 515 euro. La differenza è di 167 euro al mese, pari a 2.004 euro all’anno. Anche Genova presenta un divario significativo: 362 euro mensili per il mutuo contro 525 euro di locazione.

A Verona la rata stimata per un bilocale è di 532 euro, mentre l’affitto raggiunge 690 euro. Il vantaggio è più contenuto a Napoli, dove un mutuo costa mediamente 706 euro al mese rispetto ai 735 euro richiesti per la locazione. A Bologna i due importi sono praticamente identici: 788 euro per acquistare e 790 euro per affittare.

Mutuo o affitto, il confronto dei prezzi nelle grandi città

Milano è la città più costosa tra quelle analizzate, con un prezzo medio degli immobili di 4.489 euro al metro quadrato. Per acquistare un bilocale da circa 321mila euro, Tecnocasa stima una rata mensile di 1.285 euro, contro un affitto medio di 1.145 euro. Chi sceglie il mutuo sostiene quindi una spesa mensile superiore di 140 euro.

A Firenze il divario è ancora più evidente: la rata di un bilocale raggiunge 925 euro, mentre il canone d’affitto si ferma a 630 euro, con una differenza di 295 euro. Anche a Roma, limitatamente ai bilocali, la rata risulta leggermente superiore alla locazione: 958 euro contro 940 euro.

Città Rata mensile mutuo Canone mensile affitto Milano 1.285 € 1.145 € Roma 958 € 940 € Firenze 925 € 630 € Bologna 788 € 790 € Napoli 706 € 735 € Bari 557 € 630 € Verona 532 € 690 € Torino 536 € 570 € Palermo 348 € 515 € Genova 362 € 525 €

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa. Simulazione su bilocali, mutuo a 25 anni con tasso del 3,5% e finanziamento dell’80% del valore dell’immobile.

Anche per i trilocali l’acquisto risulta generalmente più conveniente, con le eccezioni di Milano e Firenze. A Napoli, per esempio, la rata stimata è di 839 euro contro un affitto di 925 euro. A Palermo il confronto è tra 414 e 630 euro mensili.

L’analisi segnala un aumento del costo dei finanziamenti rispetto all’anno precedente. Le rate sono cresciute mediamente del 7,8% per i bilocali e del 7,9% per i trilocali, per effetto dell’andamento dei tassi e dei prezzi delle abitazioni. Gli incrementi più elevati si registrano a Torino, con il 10,7%, e a Bari, con il 12,3%. Secondo Tecnocasa, ulteriori aumenti dei tassi potrebbero rendere più difficile l’accesso al credito.

Quanti soldi servono per comprare casa con un mutuo

La rata inferiore all’affitto non significa necessariamente che acquistare sia meno costoso in assoluto. Chi richiede un mutuo all’80% deve disporre almeno del restante 20% del prezzo dell’immobile, oltre alle somme necessarie per imposte, notaio e altre spese legate all’acquisto. A Milano, per un bilocale da 321mila euro, il capitale iniziale necessario sarebbe di almeno 64.200 euro, senza considerare i costi accessori. Tecnocasa stima inoltre un reddito mensile di circa 4.285 euro per sostenere il finanziamento ipotizzato. Nella valutazione economica occorre considerare anche le spese di manutenzione, gli eventuali lavori e la durata del mutuo, elementi che non rientrano nel semplice confronto tra rata e affitto.