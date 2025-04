Zegna presenta Mocassin, l’eleganza italiana in un’icona senza tempo

Fonte: Ufficio stampa Zegna Campagna Oasi Lino summer 2025 con Mads Mikkelsen

Nel cuore dell’artigianalità italiana nasce Mocassin, il nuovo loafer di ZEGNA. Un simbolo di stile che va oltre la semplice calzatura, raccontando una storia di eccellenza e savoir-faire. Per la campagna Oasi Lino SS25, il brand sceglie un volto d’eccezione: Mads Mikkelsen, Global Ambassador, che incarna alla perfezione l’eleganza disinvolta di questa nuova icona.

Fonte: Ufficio stampa Zegna

Mocassin: un tributo alla tradizione

Ogni dettaglio di Mocassin è un omaggio alla cultura italiana e alla sua capacità di unire heritage e modernità. Il nome stesso affonda le radici nella storia di ZEGNA, ispirandosi al termine che il fondatore utilizzava nel dialetto piemontese. La calzatura, realizzata con pregiata pelle conciata con tecniche tradizionali, è pensata per adattarsi perfettamente al piede, trasformandosi e acquisendo carattere nel tempo.

Fonte: Ufficio stampa Zegna

Il segno distintivo? La 232 Road, la fascetta che caratterizza tutte le calzature ZEGNA, un dettaglio che richiama il legame tra passato e futuro. Mocassin è progettato per essere indossato anche senza calze, esaltando l’essenza rilassata ma sofisticata dello stile italiano.

Oasi Lino SS25: la leggerezza dell’eleganza

Nella nuova campagna, Mads Mikkelsen si muove tra scenari mediterranei, dove il sole accarezza la pelle e il tempo sembra rallentare. Protagonista insieme a lui è la collezione Oasi Lino SS25, un’ode alla leggerezza e alla qualità delle fibre naturali, 100% tracciabili. Le immagini raccontano un viaggio fatto di raffinatezza essenziale, in cui ogni capo è pensato per chi vive lo stile in maniera autentica.

Fonte: Ufficio stampa Zegna

Indossare Mocassin significa entrare in un mondo dove la tradizione incontra la contemporaneità, dove ogni passo racconta una storia. Non è solo una scarpa, ma un compagno di viaggio destinato a diventare un classico senza tempo.