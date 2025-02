Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Studiare nelle università più costose al mondo è un sogno di molti, ma non è un investimento alla portata di tanti. Alcuni dei migliori atenei globali richiedono rette altissime, che possono superare i 90.000 dollari l’anno. Nonostante i costi elevati, queste università attirano studenti da tutto il mondo perché offrono opportunità accademiche e prospettive di carriera uniche.

Ma quali sono le università più costose al mondo e quanto costano davvero? In questo articolo, esploreremo le 5 università con le rette più alte. Dalla prestigiosa Harvard alla tecnologica Mit, fino alla rinomata Stanford, vedremo cosa rende queste istituzioni così ambite.

Studiare nelle università più prestigiose al mondo: costi

Frequentare una delle università più prestigiose al mondo non è solo una scelta accademica, ma un vero e proprio investimento economico. Le rette annuali in queste istituzioni possono facilmente superare i 70.000 dollari, a cui si aggiungono i costi per vitto, alloggio, libri e attività extracurriculari.

Negli Stati Uniti, il sistema universitario privato è noto per i suoi costi elevati. Harvard, per esempio, richiede una retta annuale di circa 85.000 dollari, altre università come il Mit e la Stanford University si attestano su cifre simili.

Nonostante i costi elevati, queste università offrono un ritorno sull’investimento iniziale. Secondo uno studio del Financial Times, i laureati delle università più prestigiose hanno un salario iniziale medio superiore del 35% rispetto a chi ha frequentato istituzioni meno rinomate.

Università più costose: la classifica

Ecco la classifica delle 5 università che richiedono l’investimento economico più alto, con un approfondimento sui costi, le opportunità offerte e i motivi per cui queste istituzioni continuano ad attrarre studenti da tutto il mondo.

Stanford University – anche oltre a 50.000 dollari l’anno;

Massachusetts Institute of Technology (MIT) – da 49.600 a 80.000 dollari l’anno;

University of Chicago – 93.633 dollari l’anno;

Columbia University – da 43.00 a 66.500 dollari l’anno;

Harvard University – 85.000 dollari l’anno.

University of Chicago: eccellenza a caro prezzo

La University of Chicago è una delle università più prestigiose degli Stati Uniti e una delle più costose al mondo, con una retta annuale di circa 65.867 dollari, a cui si aggiungono spese come vitto e alloggio, libri e tasse per un totale di 93.633 dollari. L’ateneo si distingue per la qualità dell’insegnamento. Fondata nel 1890, è famosa per i suoi programmi di Economia, Scienze politiche e Legge, nonché per aver formato ben 100 premi Nobel.

Nonostante il costo elevato, la University of Chicago offre numerose borse di studio per studenti meritevoli.

Columbia University: nel cuore di New York

Situata nel cuore di New York City, la Columbia University è una delle università più antiche e rispettate degli Stati Uniti, con una retta annuale di circa 66.500 dollari. Fondata nel 1754, la Columbia è nota per i suoi programmi di Giornalismo, Scienze sociali e Scienze umane ed è stata frequentata da personalità illustri come Barack Obama e Warren Buffett.

Il costo della vita a New York contribuisce a rendere l’esperienza universitaria particolarmente cara, ma offre anche opportunità uniche come l’accesso a stage e a lavori nei principali settori finanziari, culturali e tecnologici.

Harvard University: tra tradizione e prestigio

Harvard University non ha bisogno di presentazioni. Fondata nel 1636, è la università più antica degli Stati Uniti e una delle più prestigiose al mondo. Con una retta annuale di circa 85.000 dollari, inclusi vitto e alloggio.

Nonostante il costo proibitivo, l’università offre un sistema di borse di studio molto generoso, che copre fino al 100% delle spese per gli studenti più meritevoli e bisognosi.

Massachusetts Institute of Technology (MIT): centro di innovazione

Il Massachusetts Institute of Technology (Mit) è sinonimo di innovazione e ricerca scientifica. Situato a Cambridge, Massachusetts, il Mit ha una retta annuale di circa 49.600 dollari. Sono i corsi che arrivano anche fino a 80.000 dollari a rendendolo uno degli atenei più costosi al mondo.

Il Mit è noto per i suoi programmi di Ingegneria, Informatica e Scienze applicate. Tra i corsi più ambiti ci sono anche Intelligenza artificiale, Ingegneria aerospaziale e Scienze dei dati. Tra gli ex studenti più famosi può vantare Buzz Aldrin, l’astronauta dell’Apollo 11, Kofi Annan, l’ex Segretario generale delle Nazioni Unite e Benjamin Netanyahu, il primo ministro di Israele.

Stanford University: via per la Silicon Valley

Situata nel cuore della Silicon Valley, la Stanford University ha una retta annuale che varia tra 16.000 e 50.000 dollari a seconda del corso scelto. Ci sono studi che arrivano anche a 78-80.000 dollari all’anno.

Stanford è rinomata per i suoi programmi di Ingegneria, Informatica e Business. Tra i corsi più ambiti ci sono Scienze informatiche e Ingegneria elettrica. Molti dei suoi laureati hanno fondato aziende di successo come Google (Larry Page e Sergey Brin), Netflix (Reed Hastings) e Yahoo (Jerry Yang e David Filo).