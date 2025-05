Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e costosi per comprare casa a Monza

Il mercato immobiliare di Monza è davvero molto particolare se si tiene conto di uno studio effettuato da Idealista per valutare quali siano i quartieri più richiesti e più costosi in Italia per comprare casa. L’analisi valuta i prezzi medi al mq di ogni città e soprattutto si basa sul cosiddetto indice di domanda relativa. Si tratta di un parametro che racchiude la pressione della domanda sull’offerta calcolando tutte le richieste di contatto per gli annunci pubblicati.

In merito a questo dato il quartiere più richiesto per comprare casa a Monza è San Rocco-Sant’Alessandro con 3,8 di indice di domanda relativa. Allo stesso modo la stessa zona ha un prezzo medio al mq di 2.017 euro, il più basso di tutta la città. Ne determina quindi che quella zona è allo stesso anche quella meno costosa per comprare casa a Monza.

I quartieri più richiesti di Monza

Tenendo in considerazione questa classifica, salta all’occhio gli altri due quartieri presenti sul podio. Al secondo posto c’è Sant’Albino con un indice di domanda relativa di 3,4, mentre in terza posizione è presente Libertà-Cristo Re con 3,3. San Giuseppe e San Carlo Molinetto sono appaiati come quarti con lo stesso parametro di 2,9. Succesivamente è il turno di Triante con 2,7 e Regina Pacis con 2.5, mentre Cederna-Stadio si classifica con 2,1. A pari merito anche San Fruttuoso e Buonarroti-San Donato con un indice di 2,0, il Centro Storico è quart’ultimo con 1,9. Chiudono la classifica San Gerardo-Boschetti Reali e San Biagio-San Gottardo con lo stesso indice di 1,8 leggermente superiore a Cazzaniga, ultimo quartiere della classifica con 1,6.

Quartiere Indice di domanda relativa San Rocco-Sant’Alessandro 3,8 Sant’Albino 3,4 Libertà-Cristo Re 3,3 San Giuseppe 2,9 San Carlo-Molinetto 2,9 Triante 2,7 Regina Pacis 2,5 Cederna-Stadio 2,1 San Fruttuoso 2,0 Buonarroti-San Donato 2,0 Centro Storico 1,9 San Gerardo-Boschetti Reali 1,8 San Biagio-San Gottardo 1,8 Cazzaniga 1,6

I quartieri più costosi di Monza

Nella classifica di quartieri più costosi di Monza al primo posto troviamo il Centro Storico con 4.274 euro come prezzo medio al mq. Seconda posizione per San Biagio-San Gottardo con 3.903 euro, mentre San Carlo-Molinetto è terzo a 3.295 euro al mq. La graduatoria della città prosegue con valori molto ravvicinati infatti San Gerardo-Boschetti Reali e Cazzaniga sono divisi da pochi euro. Per comprare casa a Regina Pacis il prezzo medio al mq è di 3.085 euro, mentre si scende sotto i 3000 nel quartiere Triante così come a Cederna-Stadio, San Fruttuoso e San Giuseppe. Le ultime posizioni vedono Libertà-Cristo Re con 2.294 euro al mq, Sant’Albino con 2.057 e San Rocco-Sant’Alessandro, il quartiere più richiesto, con 2.017 euro al mq di prezzo medio per comprare casa.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro Storico 4.274 San Biagio-San Gottardo 3.903 San Carlo-Molinetto 3.295 San Gerardo-Boschetti Reali 3.249 Cazzaniga 3.235 Regina Pacis 3.085 Buonarroti-San Donato 3.026 Triante 2.919 Cederna-Stadio 2.857 San Fruttuoso 2.840 San Giuseppe 2.710 Libertà-Cristo Re 2.294 Sant’Albino 2.057 San Rocco-Sant’Alessandro 2.017

I quartieri più costosi in Italia

I prezzi presenti nella città di Monza sono ovviamente distanti dai quartieri più costosi in Italia. Le prime posizioni, secondo il report di Idealista che analizza il primo trimestre 2025, vede al primo posto il Centro Storico di Milano con 10.286 euro al mq. Il Centro Storico di Monza è al 58 esimo posto e supera di poco il quartiere Famagosta-Barona che si colloca subito dietro con un prezzo medio al mq di 4.254. Il quartiere Faro-Lido Ovest a Jesolo è invece di poco sopra con un prezzo medio di 4.285