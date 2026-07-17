Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

iStock Lo skyline di Milano

Mantenere uno stile di vita di lusso costa in media il 10,2% in più rispetto a un anno fa e Milano è tra le città più costose al mondo anche per i ricchi. Lo certifica il Global Wealth and Lifestyle Report 2026 della Julius Baer, la banca privata svizzera che ogni anno misura quanto spendono i grandi patrimoni nei principali centri del mondo. In questa classifica il capoluogo lombardo sale al nono posto e resta l’unica italiana.

Milano nona città più cara al mondo per i ricchi

Milano guadagna una posizione rispetto al 2025, quando era decima, ed è tra le città più costose per gli High-Net-Worth Individuals, cioè le persone con grandi patrimoni, i cosiddetti super ricchi. È l’unica città italiana presente nell’indice, che si basa su un paniere di 20 beni e servizi di fascia alta.

Su alcune voci il capoluogo lombardo è ai vertici mondiali:

seconda città più cara per gli orologi ;

; terza città più cara per i gioielli ;

; quarta città più cara per la sanità privata ;

; quinta città più cara per le biciclette di alta gamma, per i pacchetti tecnologici e per la ristorazione di lusso.

Perché i prezzi del lusso sono saliti

Il primo motore, spiega il report, è la valuta.

Le città legate a monete forti come il franco svizzero e l’euro sono salite in classifica, mentre quelle più legate al dollaro sono scese.

È il caso di Zurigo, che passa dal quinto al secondo posto, e di Monaco, dal quarto al terzo, spinte più dalla forza delle rispettive valute che dall’inflazione locale.

Il secondo fattore è l’oro, il cui prezzo è più che raddoppiato dal 2024.

L’aumento dei costi dei metalli preziosi si è scaricato sui beni di lusso: i gioielli sono saliti del 16,4% e gli orologi del 15,5%, con tutto il settore di fascia alta in crescita in media del 12,3%. Quest’anno i prezzi delle merci sono aumentati più di quelli dei servizi.

L’Europa è l’area con i rincari maggiori

Tra le aree geografiche, l’Europa registra l’aumento più marcato: i prezzi sono cresciuti in media del 14,1% in dollari, ben sopra la media globale del 10,2%. Molto più contenuta quella dell’Asia-Pacifico, ferma al 7,4%, mentre le Americhe sono in linea con la media, al 10,3%.

Cambia anche il modo di spendere. In Europa la spesa si è ridotta soprattutto su gioielli e orologi, mentre restano gettonate le esperienze: cene di alto livello e soggiorni in hotel di lusso, con il 38% e il 37% degli intervistati che dichiara di aver speso di più.

La classifica delle città più care nel 2026

Le prime 10 città più costose al mondo per i grandi patrimoni, con la posizione dell’anno precedente:

Singapore – (1); Zurigo – (5); Monaco – (4); Hong Kong – (3); Londra – (2); Shanghai – (6); Parigi – (9); Sydney – (14); Milano – (10); Bangkok – (11).

Un aumento del 10% dei costi in dollari, avverte Julius Baer, non significa una perdita di potere d’acquisto per tutti: molto dipende dalla valuta in cui si guadagna e si spende.

Bisogna anche tenere presente un limite temporale. La raccolta dei dati si è chiusa a fine febbraio 2026, quindi l’indice non incorpora gli effetti più recenti delle tensioni in Medio Oriente.