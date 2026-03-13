Dati Istat 2026: chi guida la classifica turistica italiana, e la città che ha scavalcato Venezia conquistando il secondo posto tra le destinazioni più visitate

123RF Classifica città italiane preferite da turisti.

Con 139,6 milioni di arrivi e oltre 466,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive, e una crescita rispettivamente del 4,5% e del 4,2% in un anno, l’Italia si conferma una delle destinazioni più scelte dai viaggiatori, superando la Francia e diventando la seconda meta turistica dell’Unione europea dopo la Spagna. Tra i Comuni che accolgono più visitatori non solo grandi città d’arte, ma anche piccole località capaci di attirare milioni di presenze ogni anno.

Roma in vetta alla classifica dei Comuni Italiani che hanno accolto più turisti

Come confermano i dati Istat pubblicati il 9 marzo 2026, Roma nel 2024 è stata la destinazione più visitata del Paese. Nel periodo post pandemia, la Capitale ha registrato oltre 42,7 milioni di presenze, pari a circa il 9,2% del totale nazionale, soprattutto grazie alla forte domanda internazionale. Infatti, più del 12% delle presenze dei turisti stranieri in Italia si concentra proprio a Roma.

Il sorpasso inatteso: Milano supera Venezia

Dopo anni in cui la gerarchia storica del turismo italiano si è consolidata intorno al primato delle città d’arte tradizionali (Roma, Venezia e Firenze), nel 2024, Milano con circa 14,1 milioni di presenze supera Venezia, che si ferma a 13,3 milioni. Il capoluogo lombardo diventa così la seconda destinazione turistica italiana.

A sostenere la crescita il turismo urbano e business, legato a eventi internazionali e fiere, ma anche l’aumento dei voli intercontinentali e del traffico negli aeroporti lombardi, accompagnato dagli investimenti mirati in promozione turistica della città, che negli ultimi anni ha puntato su cultura, design e gastronomia. Venezia invece rimane storicamente legata a una stagionalità marcata e a un turismo di destinazione pura e questo ha influenzato i numeri, mentre Milano è riuscita a mantenere flussi elevati durante tutto l’anno.

La classifica completa

L’analisi Istat non si è concentrata solo sulle città d’arte e i grandi centri, ma ha analizzato in generale il numero di presenze turistiche registrato in ogni Comune d’Italia, individuando quelli con il più alto numero. Di seguito i primi 20 in classifica:

Roma con 42.705.319 presenze; Milano con 14.054.184 presenze; Venezia con 13.290.973 presenze; Firenze con 9.192.960 presenze; Rimini con 6.938.992 presenze; Cavallino-Treporti con 6.761.224 presenze; San Michele al Tagliamento con 5.572.705 presenze; Jesolo con 5.496.611 presenze; Caorle con 4.426.817 presenze; Bologna con 4.146.877 presenze; Lazise con 4.052.124 presenze; Napoli con 3.862.329 presenze; Lignano Sabbiadoro con 3.618.677 presenze; Cesenatico con 3.609.439 presenze; Torino con 3.580.221 presenze; Riccione con 3.421.764 presenze; Cervia con 3.408.137 presenze; Verona con 3.103.472 presenze; Sorrento con 2.847.463 presenze; Ravenna con 2.842.778 presenze.

Città a confronto

Guardando al Mezzogiorno, il Comune con più presenze turistiche resta Napoli, mentre Roma, Venezia e Firenze insieme a Milano rappresentano il nuovo centro del turismo culturale e internazionale. Tutte e quattro, nel complesso, generano infatti oltre 100 milioni di presenze, pari al 21,6% del totale nazionale, mentre i Comuni costieri accolgono oltre un terzo delle presenze turistiche totali.

Tuttavia, la classifica delle destinazioni più visitate evidenzia una dinamica tipica già da diversi anni, ovvero la forte concentrazione dei flussi in poche destinazioni. Basti pensare che la Capitale da sola assorbe quasi un decimo delle presenze nazionali, mentre i primi 50 Comuni attirano oltre il 40% del turismo totale in Italia. I turisti stranieri rappresentano oltre il 54% delle presenze, molti dei quali provenienti da Germania e Stati Uniti, che restano i mercati più importanti, seguiti da Paesi come Polonia, Romania e Brasile che stanno crescendo.