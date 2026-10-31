Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Caro voli, tratte più care di dicembre.

Il conto alla rovescia per le vacanze di Natale è già iniziato e, per chi deve spostarsi in aereo da una città all’altra d’Italia, la differenza tra partire a inizio dicembre e viaggiare durante le festività può tradursi in decine, se non centinaia, di euro in più. Le tariffe dei voli nazionali mostrano già un andamento stagionale ben riconoscibile. Procedendo con diverse simulazioni di prenotazione, i prezzi sono generalmente più contenuti nelle prime settimane del mese, mentre tendono a salire in prossimità del Natale e del Capodanno, quando aumenta la domanda di collegamenti soprattutto per chi dal Nord vuole raggiungere la propria famiglia e trascorrere qualche giorno al Sud.

Da Milano a Catania e Palermo, fino ai collegamenti tra Verona o Milano e Bari, il periodo scelto per partire può incidere sensibilmente sul costo del viaggio.

Caro voli a Natale, le tratte più care

Da una ricerca condotta confrontando le tariffe proposte dai principali motori di ricerca dei voli, con un’analisi delle rotte nazionali a novembre e dicembre, le tratte che coprono gli spostamenti da Nord verso Sud raggiungono il prezzo più alto (nonché l’aumento maggiore) durante la settimana di Natale.

Per esempio, per la tratta Milano – Catania:

a novembre le tariffe più convenienti individuate partono da 15 euro/24 euro per l’andata, e vanno dai 16/24 euro per il ritorno, a dicembre il prezzo minimo per volare da Milano a Catania (15 euro) si mantiene solo nei primi giorni del mese;

le tariffe più convenienti individuate partono da 15 euro/24 euro per l’andata, e vanno dai 16/24 euro per il ritorno, a dicembre il prezzo minimo per volare da Milano a Catania (15 euro) si mantiene solo nei primi giorni del mese; nei giorni vicini al 24 e 25 dicembre, invece, tariffe possono arrivare a circa il doppio rispetto ai valori più bassi rilevati a inizio mese. Un andamento analogo riguarda il ritorno da Catania verso Milano. Il caso più emblematico è quello del 23 dicembre, quando la tariffa del volo sola andata da Milano a Catania raggiunge i 93 euro, pari a circa quattro volte il prezzo minimo registrato a inizio mese. E la stessa dinamica, seppur invertita nei flussi, interessa i voli di ritorno nel capoluogo lombardo prima di Capodanno, il 30 dicembre, quando la rotta Catania-Milano si attesta sui 73 euro. Per un lavoratore in partenza da Milano il 23 dicembre e di rientro il 30 dicembre, il costo complessivo raggiungere quindi 166 euro. Una cifra molto diversa rispetto a quella che si potrebbe ottenere scegliendo date meno richieste.

Il fenomeno dei rincari a Natale non riguarda però soltanto la Sicilia. Anche i collegamenti Verona – Bari registrano un aumento delle tariffe durante le festività, in particolare nei giorni del ponte dell’Immacolata e nel periodo compreso tra Natale e Capodanno. Infatti:

a novembre , partire da Verona (volo solo andata) costa tra 17 e 53 euro, mentre per il ritorno si passa da un minimo di 16 euro a un massimo di 70 euro ;

, partire da Verona (volo solo andata) costa tra 17 e 53 euro, mentre per il ritorno si passa da un minimo di 16 euro a un massimo di ; a dicembre, invece, nelle settimane precedenti al Natale, i prezzi si attestano generalmente tra 20 e 30 euro per l’andata, mentre il ritorno si aggira intorno ai 30 euro. In questa fase, quindi, il viaggio può ancora risultare relativamente accessibile, soprattutto per chi riesce a organizzarsi con anticipo. La situazione cambia in corrispondenza del ponte dell’Immacolata, quando il costo complessivo del viaggio di andata e ritorno arriva a 130 euro nelle date esaminate. Il picco si registra però a Natale, per partire il 23 dicembre e rientrare il 30 dicembre si arriva a 180 euro complessivi.

Palermo l’aeroporto più economico al Sud

La tratta Milano – Palermo presenta dinamiche simili a quelle del collegamento con Catania, ma le tariffe sono più economiche. A dicembre, per il volo Milano – Palermo i prezzi vanno tra 16 e 20 euro nelle settimane precedenti al Natale. La situazione cambia durante la settimana delle festività, quando il solo volo di andata può costare tra 30 e 50 euro.

Per il ritorno, i costi rilevati restano generalmente inferiori a quelli della tratta Catania – Milano, ma anche in questo caso si registrano aumenti nei giorni più richiesti. Il picco individuato è di 51 euro per il volo Palermo – Milano del 30 dicembre. La stessa cifra si registra per la partenza da Milano verso Palermo del 23 dicembre.

Sulla base di questi valori, chi sceglie di partire il 23 dicembre e rientrare il 30 dicembre può spendere 102 euro per l’andata e il ritorno, prima di eventuali costi aggiuntivi.

Come risparmiare sui voli di dicembre

Per contenere i prezzi, confrontare più date di partenza e ritorno (anziché cercare soltanto il volo del giorno desiderato) può incidere sul costo totale del viaggio. Vale in qualsiasi periodo dell’anno, ma ancora di più può fare la differenza per le rotte più richieste. Anche gli orari e gli aeroporti di partenza possono influire sulla convenienza effettiva, considerando le spese necessarie per raggiungere lo scalo.

Infine, quando si individua una tariffa compatibile con il proprio budget è meglio prenotare subito, senza dare per scontato che aspettare qualche settimana permetta di trovare un’offerta migliore.