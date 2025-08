123RF Certificazione Spighe Verdi 2025. In foto: Positano, tra i premiati

Giovedì 24 luglio 2025, nella sala convegni del Centro Nazionale delle Ricerche a Roma, è andata in scena la cerimonia di consegna delle Spighe Verdi. Si tratta delle certificazioni di sostenibilità ambientale assegnate dalla FEE Italia – Foundation for Environmental Education – in collaborazione con Confagricoltura.

Sono 90 i Comuni rurali che, grazie a un lavoro meticoloso e corale sul territorio, sono riusciti ad ottenere l’ambito riconoscimento, frutto di un percorso rigoroso e progressivo che valorizza il patrimonio ambientale, culturale, agricolo e turistico dei piccoli centri italiani.

Il Piemonte guida la classifica 2025, seguito da Calabria, Marche, Toscana, Umbria e Puglia. Ma la notizia più significativa è che 17 nuovi Comuni sono entrati a far parte della rete, portando a 15 le Regioni coinvolte.

Come viene assegnata la certificazione Spighe Verdi

Nato nel 2015 da uno studio della FEE International e implementato da FEE Italia e Confagricoltura, il programma Spighe Verdi intende supportare le comunità rurali – in particolare quelle montane e delle aree interne – in un cammino di crescita fondato su sostenibilità ambientale, inclusione sociale e sviluppo economico, in linea con i principi dell’Agenda ONU 2030. Non si tratta di un premio statico, bensì di un processo dinamico, trasparente, articolato in 67 indicatori suddivisi in 16 macro-aree.

Tra questi, spiccano criteri legati al corretto uso del suolo, alla qualità dell’aria e delle acque, all’efficienza degli impianti di depurazione, alla valorizzazione delle produzioni agricole tipiche e alla gestione dei rifiuti. Ma anche il turismo ha un ruolo centrale, per cui si tiene conto in questo caso di diversificazione dell’offerta, equilibrio nei flussi, promozione dei prodotti locali e certificazioni energetiche delle strutture ricettive, che sono alcuni dei fattori chiave nella valutazione.

Come ha sottolineato il presidente di FEE Italia Claudio Mazza, “Non si tratta di un premio fine a sé stesso, ma di un percorso volontario, rigoroso e migliorativo, che coinvolge le amministrazioni, i cittadini e gli attori locali. Il suo obiettivo è armonizzare i flussi turistici, valorizzando le aree interne e riducendo la pressione sulle grandi città, rispondendo così alla crescente domanda di turismo sostenibile”.

Le regioni più virtuose

Il Piemonte si conferma la regione più virtuosa, con 18 Comuni premiati: spiccano località come Alba, Bra, Canelli e Monforte d’Alba, centri noti anche per le loro eccellenze enogastronomiche e per la vocazione a un turismo slow, culturale e rurale. Tra i nuovi ingressi piemontesi: Acqui Terme, Carignano e Poirino, che arricchiscono ulteriormente l’offerta green della regione.

Segue la Calabria, con 10 Comuni: da Roseto Capo Spulico a Santa Maria del Cedro, passando per i nuovi ingressi come Cariati e Villapiana. Anche qui, l’attenzione è rivolta alla valorizzazione delle risorse naturali e agricole, alla promozione del territorio e al miglioramento delle infrastrutture sostenibili.

Le Marche (9 Comuni) e la Toscana (8 Comuni) confermano il proprio impegno per il turismo rurale di qualità, con destinazioni come Castellaneta, Grosseto e Castiglione della Pescaia che hanno addirittura ottenuto il punteggio massimo (100 punti).

L’Umbria, la Puglia, la Campania e il Lazio seguono a ruota, con una mappa che copre praticamente tutto lo Stivale. Dalla Liguria alla Sicilia, dalla Basilicata al Veneto, fino all’Emilia-Romagna, dove Parma resta regina incontrastata.

Ottenere la certificazione Spighe Verdi significa per un Comune attrarre una nuova tipologia di turista, attento alla sostenibilità e disposto a investire in esperienze autentiche. Significa valorizzare le produzioni locali, ridurre l’impatto ambientale, creare lavoro e rafforzare il senso di comunità. Significa, in ultima analisi, investire nel futuro.

L’elenco completo dei Comuni premiati con le “Spighe Verdi”

Ecco l’elenco completo dei Comuni italiani che hanno ottenuto la certificazione “Spighe Verdi” nel 2025, divisi per Regione: