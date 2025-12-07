ANSA Quanto ha guadagnato realmente il vincitore di Tu si que vales

Kay La Ferrera, giovane illusionista romano di 10 anni, è il vincitore della dodicesima edizione di Tu sì que vales. Il bambino ha conquistato il pubblico grazie a un numero di magia e mentalismo che ha colpito per precisione e intensità, ottenendo il 38,68% dei voti nella superfinale. La sua vittoria è arrivata nonostante l’assenza in studio nella serata conclusiva, a causa dell’orario notturno: a ritirare il premio è stata la madre, che ha ricevuto il montepremi da 100.000 euro in gettoni d’oro.

La finale e il percorso nel programma

La puntata del 6 dicembre ha riunito 16 finalisti, suddivisi in quartine e poi in sfide dirette per conquistare la superfinale. Kay La Ferrera è emerso fin dalle prime esibizioni per sicurezza e tecnica. Le sue performance, basate su illusionismo classico e letture mentali, gli hanno permesso di superare prove impegnative e di ottenere il 58% dei voti in semifinale. La sua storia personale, segnata dall’impegno familiare e dalla passione scoperta quasi per caso durante il compleanno di un cugino, ha contribuito a renderlo uno dei protagonisti più amati dell’edizione.

Quanto vale davvero il premio: cosa sono i gettoni d’oro

Il montepremi annunciato è di 100.000 euro, ma i gettoni d’oro hanno un valore reale inferiore rispetto al denaro liquido. Il premio, infatti, subisce una serie di passaggi fiscali e tecnici che riducono sensibilmente l’importo netto percepito. Per prima cosa, sulla somma viene detratta direttamente dall’emittente l’IVA al 22%, che riduce il valore iniziale a circa 82.000 euro. I gettoni vengono poi consegnati in forma fisica o possono essere spediti al domicilio del vincitore tramite un servizio dedicato con una commissione dello 0,15%.

Il passaggio successivo riguarda la conversione in denaro. I gettoni possono essere venduti a un banco metalli, che trattiene normalmente circa il 5% del valore per la lavorazione e la rivendita. Alternativamente possono essere consegnati alla Banca d’Italia o a gioiellerie autorizzate, che applicano comunque un margine. Infine, sulla somma ottenuta si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 20%, prevista per i premi derivanti da partecipazioni a giochi televisivi e concorsi. Tutti questi fattori impattano sul valore finale.

Quanto guadagna davvero il vincitore

Considerando l’intero percorso, IVA iniziale, costi di conversione e tassazione finale. l’importo effettivamente disponibile per il vincitore risulta sensibilmente ridotto rispetto ai 100.000 euro nominali. Indicativamente il premio finale si attesta quindi attorno a 60.000-62.000 euro, una cifra comunque rilevante ma inferiore di quasi la metà rispetto al valore comunicato dal programma. Si tratta di una dinamica comune a molti show che utilizzano i gettoni d’oro come formula di pagamento.

Il montepremi di Tu si que vales si differenzia da X Factor, infatti quest’ultimo non è in gettoni d’oro. Chi vince ottiene un contratto discografico dal valore di 300mila euro. I guadagni reali, ipoteticamente, arriveranno con il tempo.