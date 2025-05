Sesto Marelli è il quartiere più richiesto per comprare casa a Sesto San Giovanni ma non il più costoso. I dati della città e quali sono i quartieri che hanno i prezzi medi al mq più alti

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi di Sesto San Giovanni

Con un indice di domanda relativa di 5.3 il quartiere Sesto Marelli è quello più richiesto per comprare casa a Sesto San Giovanni. A rivelarlo è un’indagine di Idealista che ha analizzato le richieste per ogni annuncio pubblicato durante il trimestre 2025. Attraverso il parametro dell’indice di domanda relativa è possibile comprendere quali sono i quartieri più richiesti perché è il risultato di quanto sia forte la pressione della domanda rispetto all’offerta.

Sesto Marelli non entra nella top 20 dei quartieri più richiesti in Italia ma batte Milano considerando come il quartiere Forlanini della città meneghina abbia un indice di 4.7.

I quartieri più richiesti di Sesto San Giovanni

Oltre a Sesto Marelli sono molto apprezzati per comprare casa a Sesto San Giovanni i quartieri di Rondò-Torretta e il Centro che hanno rispettivamente un indice di domanda relativa pari a 4.5 e 4.2. L’ultimo quartiere è Pelucca-Villaggio Falck con 2.6, mentre Dei Parchi-Cascina Gatti-Parpagliona e Rondinella-Baraggia-Restellone hanno un indice di 3.8 e 2.7.

Il successo di Sesto Marelli come quartiere più richiesto della città è dovuto alla presenza della storica fermata della metro e perché si trova proprio al confine tra Milano e Sesto San Giovanni. Negli ultimi anni è anche al centro di progetti di rigenerazione urbana e rappresenta comunque la porta d’ingresso della città.

Città Quartiere Indice di domanda relativa Sesto San Giovanni Sesto Marelli 5,3 Sesto San Giovanni Rondò-Torretta 4,5 Sesto San Giovanni Centro 4,2 Sesto San Giovanni Dei Parchi-Cascina Gatti-Parpagliona 3,8 Sesto San Giovanni Rondinella-Baraggia-Restellone 2,7 Sesto San Giovanni Pelucca-Villaggio Falck 2,6

I quartieri più costosi di Sesto San Giovanni

Per chi fosse interessato a comprare casa a Sesto San Giovanni al quartiere di Sesto Marelli il prezzo medio per mq è di 2.978 euro, uno dei più bassi dell’intera città. Infatti secondo il portale Idealista solo Dei Parchi-Cascina Gatti-Parpagliona ha un prezzo medio al mq più basso e cioè di 2.570 euro. Il quartiere più costoso di Sesto San Giovanni è Rondinella-Baraggia-Restellone, uno dei meno richiesti, ma che vede come prezzo medio al mq la cifra di 3.149 euro. Al secondo posto c’è Pelucca Villagio Falck, il meno richiesto ma con un prezzo medio al mq di 3.136 euro.

Città Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Sesto San Giovanni Rondinella-Baraggia-Restellone 3.149 Sesto San Giovanni Pelucca-Villaggio Falck 3.136 Sesto San Giovanni Rondò-Torretta 3.096 Sesto San Giovanni Centro 3.040 Sesto San Giovanni Sesto Marelli 2.978 Sesto San Giovanni Dei Parchi-Cascina Gatti-Parpagliona 2.570

I quartieri più costosi in Italia

I prezzi medi al mq delle case di Sesto San Giovanni sono nettamente inferiori a quelli dei quartieri più costosi in Italia. Basti pensare che il report di Idealista che tiene conto del primo trimestre 2025 vede al primo posto in questa speciale classifica il Centro Storico di Milano dove il prezzo medio al mq è di 10.286 euro. Nelle prime posizioni è presente soprattutto Forte dei Marmi che si prende il secondo, terzo e quarto posto con rispettivamente il Centro che ha un prezzo medio al mq di 10.152 euro, Roma Imperiale 10.109 euro e Vittoria Apuana a 8.895 euro al mq.-