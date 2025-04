Sanlorenzo chiude il Fuorisalone 2025 con “Wind Labyrinth” all’Università Statale

Fonte: Ufficio stampa Installazione Sanlorenzo al Fuorisalone 2025

Anche per l’edizione 2025 della Milano Design Week, Sanlorenzo sceglie di stupire e ispirare. In uno dei luoghi simbolo della manifestazione, l’Università degli Studi di Milano, il cantiere nautico di alta gamma presenta “Wind Labyrinth”, un’installazione spettacolare e poetica che unisce arte, design e sostenibilità. L’opera è parte della mostra-evento INTERNI CRE-ACTION, a cura di Interni Magazine, che quest’anno esplora il potenziale creativo della collaborazione tra discipline e visioni progettuali diverse.

Un labirinto di vele progettato da Lissoni

Nel maestoso Cortile del Settecento, uno dei cuori pulsanti del Fuorisalone, prende forma un labirinto di vele, rande e fiocchi riciclati, sospesi nello spazio con armonia e leggerezza.

Fonte: Ufficio stampa

L’opera, progettata da Piero Lissoni, direttore artistico di Sanlorenzo, si configura come un viaggio immersivo e sensoriale in cui la metafora del vento diventa linguaggio narrativo. Il mare viene evocato come spazio di libertà, trasformazione e scoperta, in un gioco continuo di luci, ombre e trasparenze che trascina il visitatore in una dimensione sospesa tra sogno e materia.

Il racconto di una visione aziendale sostenibile

“Wind Labyrinth” è molto più di una scenografia suggestiva: è il racconto visivo di una visione aziendale evoluta, in cui il lusso non è più solo sinonimo di esclusività, ma anche di consapevolezza, responsabilità e innovazione sostenibile. I materiali utilizzati provengono da un processo di upcycling, testimoniando l’impegno concreto del brand nella riduzione dell’impatto ambientale e nella valorizzazione del ciclo di vita dei prodotti.

Fonte: Ufficio stampa

Un elemento chiave dell’installazione è la presenza simbolica di Nautor Swan, celebre marchio della vela d’élite recentemente entrato nell’universo Sanlorenzo. L’integrazione tra i due brand rappresenta un passo strategico importante, volto a consolidare un ecosistema di eccellenza che unisce performance tecnica, artigianalità e sensibilità estetica. La scelta di includere Swan in questa narrazione creativa evidenzia la volontà di estendere il linguaggio del design nautico anche al mondo della vela, esplorando nuovi codici espressivi e rafforzando l’identità del gruppo come punto di riferimento internazionale nel luxury yachting.

Sanlorenzo tende la mano al design

La partecipazione al Fuorisalone si inserisce in un percorso più ampio di posizionamento culturale che vede Sanlorenzo sempre più attivo nell’ambito delle arti visive, dell’architettura e della sostenibilità. Negli ultimi anni, infatti, l’azienda ha collaborato con importanti artisti e designer, partecipando anche alla Biennale di Venezia e ad altre manifestazioni culturali di rilievo, con l’obiettivo di costruire un immaginario forte e riconoscibile, capace di andare oltre la mera dimensione commerciale.

Fonte: Ufficio stampa Sanlorenzo

Dal punto di vista economico e strategico, questa presenza conferma l’approccio lungimirante di Sanlorenzo, quotata in Borsa dal 2019, che continua a investire nella qualità percepita del brand, nel rafforzamento del marchio e nell’innovazione, anche in ottica ESG. In un mercato della nautica in continua evoluzione, Sanlorenzo si distingue per la capacità di combinare visione industriale e artigianalità su misura, proponendo prodotti sempre più personalizzati, performanti e attenti all’ambiente.

Con “Wind Labyrinth”, Sanlorenzo non solo rinnova la sua presenza nel contesto del Fuorisalone, ma ribadisce il proprio impegno nella costruzione di un futuro in cui lusso ed etica convivono, in perfetto equilibrio tra forma, funzione e valori.