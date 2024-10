Rolex sbarca in Cina? Una nuova strategia per il mercato del lusso

Fonte: Ufficio Stampa

Rolex, sinonimo di eccellenza nel mondo dell’orologeria di lusso, si prepara a fare un passo significativo nel mercato cinese con l’apertura del suo primo negozio diretto a Shanghai. Situato nel prestigioso centro commerciale Hkri Taikoo Hui, questo store rappresenta una svolta importante nella strategia del marchio svizzero, che finora si era affidato esclusivamente a rivenditori autorizzati per la distribuzione dei suoi orologi in Cina. L’apertura di un punto vendita diretto, anticipata in esclusiva su Jing Daily, consentirà a Rolex di esercitare un maggiore controllo sull’esperienza cliente e di rafforzare il suo storytelling in un mercato chiave come quello cinese.

La boutique opererà sotto l’insegna del Gruppo Bucherer, storico rivenditore di orologi di lusso acquisito da Rolex nel 2023. Questo consente al brand di avere una presenza diretta e di implementare un modello di business che punta a coinvolgere maggiormente i consumatori locali, offrendo un’esperienza di acquisto più personalizzata ed esclusiva.

Lusso e sostenibilità: l’offerta di modelli Rolex usati certificati

Un elemento distintivo del nuovo negozio sarà l’offerta di modelli Rolex usati, ufficialmente certificati, che verranno esposti in una sezione dedicata al secondo piano della boutique. Questo servizio è pensato per intercettare una tendenza in crescita nel mercato cinese: la richiesta di prodotti di lusso sostenibili e certificati, anche nel settore della rivendita. Con l’aggiunta di un servizio di riciclo, Rolex dimostra di voler rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, sempre più attenti alla sostenibilità e all’impatto ambientale dei loro acquisti. Questo approccio potrebbe consolidare ulteriormente la posizione del brand in Cina, dove il pubblico di fascia alta è particolarmente sensibile a questi temi.

Una sfida in un mercato in evoluzione

L’apertura del primo negozio diretto di Rolex in Cina avviene in un momento cruciale per il mercato orologiero di lusso. Secondo i dati della Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH), le esportazioni di orologi svizzeri verso la Cina hanno registrato un calo del 21,6% nel primo semestre del 2024. Questo rallentamento riflette un contesto economico globale segnato da incertezze, con la crescita del mercato cinese che ha mostrato segni di rallentamento e un tasso di disoccupazione giovanile in aumento. Nonostante questo scenario, la decisione di Rolex di aprire una boutique diretta indica una forte fiducia nelle prospettive a lungo termine del mercato cinese, considerato ancora uno dei più importanti al mondo per il lusso.

Il marchio sembra voler puntare su una clientela altospendente, che nonostante le difficoltà economiche globali, continua a cercare prodotti di alta qualità e marchi che rappresentano uno status symbol. La nuova boutique potrebbe offrire ai consumatori cinesi un’esperienza d’acquisto unica, caratterizzata da un servizio personalizzato e da un ambiente esclusivo, elementi chiave per fidelizzare i clienti di fascia alta in un momento di cambiamento.

Un cambiamento di strategia nell’industria del lusso

Questa mossa di Rolex potrebbe essere solo l’inizio di un cambiamento più ampio nella strategia del settore del lusso in Cina. Con il calo delle vendite di orologi svizzeri di fascia media, molte aziende del settore stanno concentrando i loro sforzi su segmenti di fascia altissima, dove la domanda è rimasta più stabile. I consumatori cinesi, pur mostrando maggiore cautela negli acquisti, continuano a investire in prodotti di lusso di qualità superiore, che vedono come un bene rifugio in tempi di incertezza economica.

Fonte: ANSA

In un mercato in continua evoluzione, Rolex ha dimostrato ancora una volta di saper anticipare i cambiamenti, adattando la sua strategia per mantenere la leadership nell’industria dell’orologeria di lusso. L’apertura del nuovo negozio a Shanghai segna non solo una nuova fase per il brand, ma anche una svolta nel modo in cui i marchi di lusso stanno approcciando il mercato cinese, sempre più competitivo e complesso.

In conclusione, la prima boutique diretta di Rolex in Cina rappresenta un tassello fondamentale nella sua strategia globale, ponendo l’accento su esperienza cliente, sostenibilità e innovazione. Il marchio svizzero si conferma leader nel settore del lusso, capace di evolversi e di rispondere alle nuove sfide del mercato globale, continuando a offrire ai propri clienti prodotti e servizi d’eccellenza.