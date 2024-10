Non solo alta cucina: per chi può permetterseli, i ristoranti più lussuosi al mondo deliziano il palato ma anche gli altri sensi

Fonte: 123RF I 5 ristoranti più costosi del mondo

Chi pensa che mangiare al ristorante sia già di per sé un lusso tenga presente che al mondo ci sono locali dove è possibile pranzare o cenare per l’equivalente di un intero stipendio, o anche di più. I ristoranti di lusso, frequentati da un pubblico elitario, rappresentano un mondo a parte nel settore della ristorazione. Di seguito la lista dei 5 ristoranti più costosi al mondo. Ma attenzione: esistono molti fattori che possono influire sul costo finale di una cena, a partire dalle bottiglie di vino o di champagne dai costi a 4 zeri. Nella seguente classifica verrà tenuto conto unicamente del prezzo medio di una cena senza extra ultra-dispendiosi. La lista (che può subire variazioni nel tempo) è stata stilata incrociando i dati ricavati da una serie di guide, dai blog del settore food e dai siti dei ristoranti.

5 Ultraviolet – Shanghai (China)

Il menu fisso dell’Ultraviolet di Shangai è di circa 510 euro a persona. Si tratta di un locale dalle dimensioni contenute che accoglie solo 10 ospiti alla volta. Difficile riuscire a ottenere una prenotazione. La sua posizione è “segreta”: gli ospiti vengano accompagnati nella sala da pranzo solo dopo essersi riuniti in un punto d’incontro. Una volta entrati nel ristorante, i clienti vengono accolti da uno spettacolo immersivo guidato dallo chef francese Paul Pairet. L’Ultraviolet ha conquistato 3 stelle Michelin.

4 – Masa – New York (Usa)

Masa, dello chef Masayoshi Takayama, è uno dei ristoranti più “in” di New York, premiato con 3 stelle Michelin. È stato aperto nel 2004. Masa rappresenta uno dei più alti tributi all’arte della preparazione del sushi. Non esiste un menu fisso: il ristorante è famoso per la sua esperienza culinaria omakase, in cui i clienti si affidano completamente allo chef per creare un menu degustazione personalizzato in una sala da pranzo sobria. “Omakese” in giapponese significa “lascio fare a te”. Il costo medio di un coperto è di 550 euro.

3 – Ossiano – Dubai (Emirati Arabi Uniti)

Ossiano è situato nell’hotel Atlantis presso l’isola The Palm a Dubai. Ossiano è famoso per la sua ambientazione sottomarina, dove si cena con vista sulla Ambassador Lagoon. Questo lussuoso ristorante di pesce offre un’esperienza romantica con menu degustazione a più portate. Il prezzo stimato va dai 300 ai 740 euro a persona.

2 – Alchemist – Copenhagen (Danimarca)

Alchemist di Copenhagen non è un ristorante, ma un’attrazione culinaria (da circa 2.000 euro a persona). Coniuga l’alta cucina con un’esperienza immersiva e multisensoriale. I piatti sono serviti come opere d’arte commestibili, in una sorta di performance gastronomica. Il fondatore Rasmus Munk ha ispirato il suo menu a una varietà di fonti tra cui storia, natura e cultura. Per entrare occorre acquistare i biglietti e iscriversi in una lista d’attesa. L’esperienza dura tra le 4 e le 6 ore.

1 – Sublimotion – Ibiza (Spagna)

Il ristorante più costoso al mondo è il Sublimotion di Ibiza, dove una cena raggiunge il costo medio di 1.700–2.150 euro a persona. Il locale dello chef Paco Roncero è stato premiato con 2 stelle Michelin. È aperto solo in estate dall’1 giugno al 30 settembre. Accoglie solo 12 commensali per ogni tavolo “Show One”. Durante il pasto, un team di 25 persone presenta e guida la clientela attraverso un menu di 20 portate. La durata della cena è di 3 ore. Il tutto è accompagnato da spettacoli di luci laser ed elementi di realtà virtuale.