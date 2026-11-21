Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

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Nuovo attacco hacker. JPMorgan Chase, una delle più grandi banche d’affari statunitense, ha comunicato di essere stata coinvolta in un assalto informatico che ha preso di mira alcuni fornitori terzi della banca. Gli hacker avrebbero avuto accesso a una parte dei dati utilizzati per attività di marketing, con la possibile esposizione di nomi e indirizzi e-mail di alcuni clienti. L’istituto ha precisato che i propri servizi non hanno subito interruzioni e che, al momento, non risultano coinvolti i sistemi bancari.

Cyberattacco a JPMorgan Chase: cosa è successo

La più grande banca degli Stati Uniti, JPMorgan Chase, ha reso noto giovedì di aver individuato un attacco hacker ai danni di alcune società esterne che forniscono servizi al gruppo. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, gli aggressori sarebbero riusciti ad accedere ad alcuni dati di marketing conservati presso questi fornitori. Le informazioni potenzialmente coinvolte comprenderebbero i nomi e gli indirizzi di posta elettronica di una parte della clientela.

La banca non ha fornito indicazioni precise sulla data in cui si è verificato l’attacco, né ha comunicato l’identità delle società terze interessate dalla violazione. JPMorgan Chase ha comunque sottolineato che l’incidente non ha provocato interruzioni operative e che i servizi offerti ai clienti continuano a funzionare regolarmente.

L’istituto ha inoltre annunciato che contatterà direttamente le persone eventualmente coinvolte, mettendo a disposizione, dove necessario, servizi di assistenza e un sistema gratuito di monitoraggio del credito per contribuire a individuare eventuali utilizzi impropri dei dati personali.

Nessun collegamento con i disservizi bancari dei giorni precedenti

La comunicazione sull’attacco informatico arriva a pochi giorni da un altro episodio che aveva interessato JPMorgan Chase e altri importanti istituti bancari statunitensi. Lunedì la banca aveva infatti segnalato alcuni problemi tecnici che avevano provocato rallentamenti e ritardi nell’accesso ai servizi online di diversi grandi gruppi bancari negli Stati Uniti. In quell’occasione, la società aveva attribuito il malfunzionamento a un errore nel software. Giovedì JPMorgan Chase ha chiarito che, sulla base delle verifiche effettuate, non esiste alcun collegamento tra la violazione dei dati subita dai fornitori esterni e i disservizi riscontrati da alcuni clienti all’inizio della settimana. Si tratta quindi di due episodi distinti, almeno secondo le informazioni diffuse finora dalla banca.

Anche Mastercard e Visa segnalano problemi di sicurezza presso fornitori esterni

Il caso JPMorgan Chase non è isolato. Nella stessa giornata anche Mastercard ha comunicato di aver ricevuto notizia di un attacco informatico ai danni di uno dei propri fornitori esterni. La società ha spiegato che l’incidente ha comportato l’esposizione di un numero limitato di indirizzi e-mail appartenenti a una piccola parte dei titolari di carte iscritti a uno specifico programma di benefit.

Mastercard ha precisato che non sono state coinvolte informazioni relative ai pagamenti e che la rete di elaborazione delle transazioni non ha subito conseguenze. La violazione sarebbe stata contenuta e la società sta collaborando con il fornitore interessato per assistere i clienti eventualmente coinvolti. Anche Visa aveva segnalato nei giorni precedenti un problema di sicurezza presso una società esterna operante nell’area Asia-Pacifico.

In questo caso, il gruppo ha chiarito che i propri sistemi non sono stati interessati dall’incidente e che non risultano compromessi dati relativi ai pagamenti, compresi i numeri delle carte.

Le comunicazioni delle tre società evidenziano un elemento comune: gli attacchi hanno interessato fornitori esterni e non, secondo quanto dichiarato dalle aziende, le rispettive infrastrutture principali di pagamento o bancarie.

Crescono i timori per la sicurezza informatica dopo i recenti disservizi

Gli episodi si inseriscono in un contesto caratterizzato da una serie di interruzioni tecnologiche che nelle ultime settimane hanno interessato diversi servizi negli Stati Uniti. I malfunzionamenti hanno coinvolto settori differenti, dai trasporti aerei ai sistemi di posta elettronica, fino alle piattaforme utilizzate per le prenotazioni alberghiere. Alcuni problemi avrebbero rallentato persino le comunicazioni interne classificate della National Security Agency (NSA).

Già in Europa nei giorni scorsi sono avvenuti attacchi informatici, rappresentando una minaccia crescente per le imprese visto che non risparmiano più soltanto banche e infrastrutture strategiche. Tra i bersagli dei cybercriminali figurano anche supermercati, magazzini, ristoranti e distributori di carburante, con conseguenze dirette sull’attività economica. Recentemente, diversi supermercati in Francia, Svezia e Belgio sono stati colpiti da intrusioni nei sistemi di refrigerazione, che hanno permesso agli hacker di modificare da remoto le temperature e provocare il deterioramento degli alimenti. I danni possono tradursi in perdite di fatturato, interruzioni operative e problemi nelle catene di approvvigionamento.

A rendere il quadro più complesso è l’intelligenza artificiale, che consente ai criminali di individuare e sfruttare le vulnerabilità in tempi sempre più brevi. Secondo gli esperti, anche migliaia di dispositivi industriali risultano ancora esposti a Internet senza adeguate protezioni. L’Unione europea interverrà con il Cyber Resilience Act, che introdurrà requisiti di sicurezza più rigorosi per i produttori di dispositivi connessi da dicembre 2027. Nel frattempo, le aziende sono chiamate a rafforzare le difese informatiche, aggiornare i software e controllare anche la sicurezza dei fornitori esterni.