Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Cibo patrimonio Unesco, la classifica dei Paesi più premiati.

L’Italia ha perso il primato mondiale dei riconoscimenti Unesco legati al cibo e alla cultura alimentare. L’evoluzione del fenomeno è stata analizzata nel secondo rapporto su Cibo e cultura, curato dal professor Pier Luigi Petrillo, direttore della Cattedra Unesco dell’Università Unitelma Sapienza di Roma. Il documento è stato presentato in occasione della celebrazione della prima giornata mondiale della dieta mediterranea alle Nazioni Unite.

I Paesi con più riconoscimenti Unesco legati al cibo: la classifica mondiale

Nel 2026 la vetta della classifica internazionale è stata conquistata dalla Turchia, con sette tradizioni riconosciute come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Il Paese ha in questo modo superato l’Italia, che condivide la seconda posizione con l’Azerbaijan. Subito dietro si trovano Tunisia, Arabia Saudita, Marocco e Oman, ciascuno con quattro riconoscimenti.

Le cose però potrebbero ancora cambiare, dato che a dicembre 2026 l’Unesco valuterà altre tredici richieste di riconoscimento relative a tradizioni alimentari e pratiche culturali legate al cibo. Inoltre Cina, Corea e Giappone stanno investendo sempre più nella promozione internazionale delle proprie tradizioni gastronomiche. In particolare, la Cina si prepara a ottenere nel 2026 il riconoscimento per la cucina cinese.

I riconoscimenti assegnati

I riconoscimenti Unesco legati al cibo non riguardano esclusivamente piatti tipici e ricette tradizionali, ma comprendono un patrimonio molto più ampio di conoscenze, tecniche di lavorazione, rituali collettivi e pratiche agricole tramandate nel tempo. Nel dettaglio, la Turchia ha ottenuto il primato grazie ai riconoscimenti Unesco assegnati per:

la Keşkek (nel 2011), preparazione collettiva di uno stufato a base di grano e carne, tradizionalmente servito durante matrimoni e festività;

la Mesir Macunu (nel 2012), festa tradizionale di Manisa dedicata a una pasta dolce preparata con 41 erbe e spezie;

la cultura e tradizione del caffè turco (nel 2013);

la cultura del pane piatto (nel 2016), come lavash e yufka;

la cultura del tè Çay (nel 2022);

la coltivazione tradizionale dell’olivo (nel 2023);

l’Iftar (nel 2023), il pasto serale che interrompe il digiuno durante il Ramadan.

I riconoscimenti dell’Italia invece sono:

la dieta mediterranea (nel 2010), patrimonio condiviso con Grecia, Spagna e Marocco, esteso nel 2013 a Cipro, Croazia e Portogallo;

la viticoltura ad alberello di Pantelleria (nel 2014);

l’arte del pizzaiuolo napoletano (nel 2017);

la transumanza (nel 2019), pratica della migrazione stagionale delle greggi e delle mandrie, condivisa con altri Paesi europei;

la cerca e cavatura del tartufo (nel 2021);

la cucina italiana (nel 2025).

Infine gli altri Stati in classifica hanno ottenuto i riconoscimenti per:

Azerbaijan per preparazione e condivisione del dolma, cultura del tè Çay, tradizioni dell’Iftar, festa del melograno Nar Bayrami;

Tunisia per Harissa, pesca tradizionale della charfia, couscous, conoscenze legate alla palma da dattero;

Arabia Saudita per caffè Khawlani, caffè arabo, harees, tradizioni della palma da dattero;

Marocco per dieta mediterranea, couscous, conoscenze legate alla palma da dattero;

Oman per caffè arabo, harees, conoscenze legate alla palma da dattero.

Per ricostruire la lista ufficiale dei 78 riconoscimenti è possibile consultare il database dell’Unesco, che permette di cercare gli elementi iscritti per Paese e anno e fornisce ogni dettaglio sulle scelte fatte e pratiche culturali, saperi e tradizioni inclusi e considerati ufficialmente patrimonio culturale immateriale dell’umanità.