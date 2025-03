La stagione che ci aspetta, Paul & Shark presenta la linea primavera/estate 2025

Un racconto estivo per farci sognare il sole e le calde giornate al mare in barca, Paul & Shark trasforma questi attimi in un vero racconto visivo catturato da Giampaolo Sgura con lo styling di Anna Dello Russo

Fonte: Ufficio stampa Paul & Shark Paul & Shark presenta la linea primavera/estate 2025

L’estate è da sempre sinonimo di libertà, avventura e momenti condivisi. È il tempo delle risate sotto il sole, delle corse sulla sabbia e delle serate che sembrano non finire mai. Con la sua campagna Primavera/Estate 2025, Paul & Shark trasforma questi attimi in un racconto visivo di fratellanza, amicizia e condivisione, catturato con maestria dall’obiettivo di Giampaolo Sgura e valorizzato dallo styling inconfondibile di Anna Dello Russo.

Un’estate tra barche, biciclette e complicità

Lo scenario scelto per la campagna è Miami, città che incarna alla perfezione lo spirito dinamico e sofisticato del brand. Qui, tra un giro in barca e una pedalata lungo la costa, i protagonisti si muovono con naturalezza, celebrando il valore dell’amicizia. La narrazione si sviluppa tra risate spontanee, corse sul prato e momenti di puro relax, trasformando ogni scatto in un’istantanea di un’estate indimenticabile.

Fonte: Ufficio stampa Paul & Shark

Al centro di tutto c’è il mare, da sempre fonte d’ispirazione e tratto distintivo dell’universo Paul & Shark. Non è solo lo sfondo della campagna, ma un vero e proprio protagonista, simbolo di libertà, eleganza e autenticità.

Lo stile Paul & Shark: qualità e funzionalità senza compromessi

L’eleganza raffinata e senza tempo che contraddistingue Paul & Shark si riflette nei capi della collezione PE25, in cui ogni dettaglio racconta una storia di artigianalità e innovazione. La proposta spazia dai tessuti naturali e pregiati, come il lino e il cotone Supima, alle giacche tecniche, antivento e antipioggia, perfette per chi vive l’estate con spirito d’avventura ma senza rinunciare allo stile.

Fonte: Ufficio stampa Paul & Shark

Anche la palette cromatica richiama il mondo nautico: l’iconico blu Paul & Shark domina la scena, accompagnato da sfumature più chiare come il beige e il sabbia, evocando la calma e l’eleganza delle giornate in riva al mare. Le righe marinare e le polo in maglia completano il look, reinterpretando il fascino intramontabile dello stile marittimo in chiave contemporanea.

Performance ed eleganza: il perfetto equilibrio

Nella collezione Primavera/Estate 2025, Paul & Shark conferma la sua capacità di coniugare raffinatezza e prestazioni tecniche. Ogni capo è pensato per accompagnare l’uomo moderno in ogni momento della giornata, garantendo comfort, protezione e un’eleganza senza tempo.

Più di una semplice campagna pubblicitaria, quella di Paul & Shark è una celebrazione dell’estate in tutte le sue forme: un inno alla fratellanza, alla libertà e allo stile. Perché, alla fine, la vera eleganza sta nella capacità di vivere ogni istante con autenticità.