Per la Milano fashion week torna Lineapelle 104

Fonte: Ufficio stampa Lineapelle

Il tempo di Lineapelle 104 è arrivato. In occasione della Milano fashion Week, da domani 17 settembre, fino a mercoledì 19, la manifattura internazionale della pelle, della moda, del lusso e del design si incontrano a Fiera Milano Rho.

Un’edizione tutta da scoprire, perché proprio per il momento in cui si svolge, metterà in mostra tutta una serie di contenuti che cercheranno di aprire nuove prospettive, segnali e indicazioni. Tutto quello, insomma, che può essere utile per rafforzare la capacità delle aziende di resistere e avere strumenti solidi ed evoluti nella prospettiva di una ripartenza.

Emblema del Made in Italy

Il sistema fieristico rappresentato da Lineapelle e le rassegne ad essa collegate è imperniato sul primato delle aziende italiane, portatrici di stile, qualità, servizio al cliente.

Nel 1981 con Lineapelle, che ha assorbito la preesistente preselezione italiana moda, nasce la più qualificata rassegna internazionale di pelli, accessori, componenti, sintetici, tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento in pelle.

L’evento ha luogo due volte l’anno nel quartiere fieristico di Milano, in febbraio per le collezioni estive e a settembre per quelle invernali. Tratto distintivo nel suo sviluppo storico è il costante primato di innovazione stilistica e qualitativa, che la rende indispensabile per la domanda mondiale. La manifestazione ha saputo diversificare la sua offerta attraverso eventi di nicchia: Lineapelle New York, Lineapelle London.

Fonte: Lineapelle.

«L’importanza di Lineapelle – commenta Fulvia Bacchi, CEO del salone milanese – come un fenomeno espositivo è dimostrata dai suoi numeri, che, con 1.259 espositori da 43 Paesi, si confermano importanti anche in un momento congiunturale così complicato come quello attuale. Siamo consapevoli che questa edizione di Lineapelle, in termini di mercato, difficilmente potrà offrire indicazioni risolutive o innescare svolte significative, ma proprio per questa ragione l’appuntamento diventa essenziale per definire e condividere nuove linee di sviluppo, ricerca e innovazione sul prodotto e sul processo. La concomitanza, inoltre, con Simac Tanning Tech rafforza in modo strategico la sua dimensione e il suo valore di punto di riferimento per la filiera a livello globale».

Un binomio perfetto tra artigianalità e sostenibilità

La sostenibilità è un tema che sta impattando fortemente in tutti i settori della vita economica, produttiva e sociale a livello mondiale. Tutta la filiera della moda si sta mostrando particolarmente sensibile nei confronti di un cambiamento importante di procedere e di operare per salvaguardare il pianeta e la salute dei suoi abitanti. È, tuttavia, un’esperienza nuova che il nostro secolo sta affrontando e come tale necessita di una nuova visione della realtà, ma anche e soprattutto di professionalità nuove e in linea con i tempi.

In questa direzione si sta orientando anche l’universo di Lineapelle che organizza in collaborazione con Agenzia per il Lavoro dei seminari per parlare di sostenibilità nella filiera della moda, nel mondo delle risorse umane e di tutte quelle professionalità che oggi sono necessarie per affrontare il cambiamento che ci aspetta.