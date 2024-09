Loro Piana conquista il Salotto di Milano

Il brand, emblema del minimalismo raffinato e dinamico, ha inaugurato la sua prima boutique in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano.

Fonte: Ufficio stampa Loro Piana Boutique Loro Piana in Galleria Vittorio Emanuele a Milano

Loro Piana conquista il cuore di Milano, il brand del ben vestire inaugura la sua prima boutique in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano. Una location unica, che solo i marchi più prestigiosi possono conquistare; la prestigiosa struttura simbolo di Milano, è stata inaugurata nel 1867 dall’architetto Giuseppe Mengoni, da sempre considerata “il salotto di Milano”, un luogo di grande raffinatezza in cui scrittori, artisti e pittori si incontravano per scambiare idee e opinioni.

Ospitata all’interno di uno edificio storico protetto dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la facciata in pietra e intonaco è un capolavoro di architettura neorinascimentale, con archi, fregi, finiture ed elementi decorativi originali.

Minimalista, raffinato e dinamico, il design degli interni della boutique incarna appieno l’essenza di Loro Piana attraverso l’uso di materiali naturali, tonalità calde, particolari dettagli in rovere e carabottini in legno.

Perfetta fusione tra raffinatezza e comfort

Una moderna prospettiva sulla tradizione della Maison e sul gusto ricercato di Sergio Loro Piana, valorizzati in tutta la loro autenticità attraverso una perfetta fusione di raffinatezza e comfort, in un ambiente accogliente nel quale i clienti possono sentirsi a casa.

La ricchezza dei tappeti, degli elementi in rafia e delle tappezzerie in seta, dimostra la maestria della Maison nel creare superfici e finiture dalle eccezionali proprietà tattili, mentre i toni caldi e terrosi del Kummel, abbinati a un’illuminazione soffusa, rendono l’atmosfera ancora più intima e avvolgente.

Un’esperienza unica attende i clienti, con un ampio spazio che si apre sull’area dedicata agli accessori e in particolare alla pelletteria. Da qui si passa direttamente all’area del prêt-à-porter femminile e all’angolo dedicato alle calzature e alle collezioni maschili, impreziosito da poltrone vintage rivestite con pregiati tessuti Loro Piana Interiors.

All’inaugurazione, i riflettori sono puntati sulla collezione Autunno-Inverno 2024-2025, che celebra il centenario della Maison rendendo omaggio al suo savoir-faire e alla sua lunga tradizione. Un viaggio straordinario attraverso fibre, tessuti, forme e silhouette che narra una storia fatta di eccellenza e qualità senza compromessi.

La nuova boutique milanese Loro Piana, in Galleria, mette in luce la secolare maestria della Maison, che continua a creare capi e accessori dall’eleganza senza tempo realizzati con i materiali più pregiati, dettagli unici e forme innovative, senza mai rinunciare alla praticità. La massima espressione del design made in Italy e la quintessenza del lusso.