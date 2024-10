Jacquemus alla ricerca di un investitore: il brand francese punta all’espansione

Fonte: IPA Simon Porte Jacquemus, direttore creativo del brand.

Il brand francese Jacquemus, nato dal genio creativo di Simon Porte Jacquemus, pare che abbia iniziato una ricerca per trovare un investitore di minoranza. Questa decisione rappresenta un punto di svolta per il marchio, che da anni opera in maniera indipendente e si è imposto nel mondo del lusso con uno stile inconfondibile, legato alle radici provenzali e alle silhouette iconiche.

Un marchio in forte crescita

Fondato nel 2009, Jacquemus è cresciuto rapidamente, passando da un’azienda a conduzione familiare a uno dei brand di lusso più in voga a livello internazionale. Famoso per le sue creazioni audaci e giocose, come le borse lillipuziane e i giganteschi cappelli di paglia, il brand ha attratto una clientela glamour e appassionata, con celebrità come Rihanna e le sorelle Hadid tra le sue fan più note. L’ultima sfilata a Casa Malaparate a Capri, lo scorso giugno.

Fonte: IPA

Grazie anche a una strategia social incisiva e a una community di oltre 6,5 milioni di follower su Instagram, Jacquemus ha saputo consolidare la sua immagine nel mondo della moda e ha ampliato la propria offerta includendo abbigliamento uomo, bambino e accessori vari.

Un piano di espansione ambizioso

Negli ultimi anni, Jacquemus ha puntato a rafforzare la sua presenza fisica nel mondo, inaugurando store monomarca in città chiave come Parigi, Dubai e, più recentemente, New York. Queste aperture fanno parte di una visione più ampia che mira a stabilire punti di contatto diretti con i consumatori, rafforzando la posizione del brand nel mercato del lusso.

Nonostante il successo, però, la recente flessione delle vendite online ha spinto il brand a cercare nuove risorse finanziarie per supportare i costi elevati legati all’espansione e alle campagne di comunicazione. Eventi esclusivi e sfilate d’alta moda richiedono investimenti significativi, e il marchio sta ora valutando l’ingresso di un partner che fornisca il sostegno necessario per proseguire questa crescita.

Il ruolo dell’investitore di minoranza

Jacquemus ha affidato a Rothschild & Co il compito di trovare un partner finanziario, con l’obiettivo di rafforzare la solidità economica del brand e garantirgli le risorse necessarie per crescere senza perdere il controllo creativo e artistico. Questa mossa permetterebbe all’azienda di mantenere il suo stile indipendente, mentre beneficia di un sostegno che le permetta di affrontare le nuove sfide del mercato del lusso e di espandersi ulteriormente, con future aperture previste a Londra e altre città iconiche.

Con l’ingresso di un investitore di minoranza, Jacquemus sarebbe in grado di finanziare nuovi progetti e mantenere il suo status di trendsetter internazionale, continuando a portare avanti la visione artistica di Simon Porte Jacquemus e preservando l’essenza del marchio che ha conquistato il mondo della moda.