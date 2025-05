La nuova corsa di IUMAN: dal Giro d’Italia alla rivoluzione dell’intimo maschile

Fonte: Ufficio Stampa La nuova maglia del Giro d'Italia con IUMAN

È sulla scena del Giro d’Italia che prende simbolicamente il via una nuova sfida identitaria nel mondo del fashion maschile. Intimissimi Uomo, storico marchio del gruppo Calzedonia, cambia pelle e si trasforma in IUMAN, lanciando il proprio rebranding nel contesto più italiano, popolare e performativo che ci sia: la Maglia Rosa. In occasione della presentazione ufficiale della maglia 2025, tenutasi a Verona lo scorso 24 aprile, il brand ha annunciato non solo una nuova sponsorizzazione ma anche un nuovo modo di raccontare l’uomo e ciò che indossa a stretto contatto con la sua pelle.

La maglia, prodotta da Castelli, rompe volutamente con i codici visivi tradizionali: un planisfero in trasparenza attraversa il rosa intenso, rendendo la divisa un simbolo di apertura e universalità. È la metafora perfetta per il nuovo corso di IUMAN, che guarda a un pubblico internazionale e a un’identità maschile meno monolitica e più inclusiva. A sostenere questo posizionamento arriva anche il progetto “GIRO BOX”, un’esperienza brandizzata che fonde storytelling, sport e lifestyle, in linea con le ambizioni del nuovo naming: semplice, essenziale e umano.

Fonte: Ufficio Stampa

L’Indistruttibile, intimo ad alta resistenza

Il rebranding di Intimissimi debutta con la campagna “L’Indistruttibile”, incentrata sull’omonimo boxer realizzato in cotone superior, una fibra di alta qualità che promette elasticità, traspirazione e durata. L’obiettivo non è soltanto lanciare un nuovo articolo di underwear, ma introdurre un’idea diversa di intimo maschile: meno estetico, più funzionale; meno costruito, più autentico. In un mercato affollato da immagini patinate e mascolinità iperdefinita, IUMAN propone una narrazione nuova, dove la sicurezza nasce dal comfort e non dall’apparenza. La campagna – ideata da AKQA – rompe i codici visivi della categoria con ironia e impatto: al centro c’è un manichino da crash test, sottoposto a ogni tipo di stress fisico, ma sempre integro e comodo nei suoi boxer. È un linguaggio visivo inaspettato, che gioca con l’estetica pubblicitaria per capovolgerla, raccontando un uomo che non ha bisogno di dimostrare nulla, ma che vuole sentirsi bene nei propri panni.

Un rebranding che passa anche da un nuovo racconto

Questa nuova narrazione rispecchia una trasformazione più ampia nel mondo del fashion maschile: oggi l’underwear non è più soltanto un prodotto, ma un’estensione della personalità e delle scelte valoriali. Con “L’Indistruttibile”, IUMAN propone una sorta di manifesto dell’uomo contemporaneo, che cerca sostanza più che apparenza. In un’epoca di consumo veloce e immagini fugaci, l’intimo diventa simbolo di coerenza, continuità e attenzione per sé stessi. Il nuovo naming è già una dichiarazione in questo senso: IUMAN fonde “Uomo” e “Human”, sottolineando la volontà di mettere al centro l’esperienza umana in tutte le sue sfumature. Lontano dai cliché del macho o del modello ideale, il brand si rivolge a uomini reali, con bisogni concreti e una nuova consapevolezza. L’idea è chiara: non si tratta solo di apparire bene, ma di sentirsi all’altezza, a partire dall’intimo. E il tono della comunicazione riflette questa scelta: diretto, empatico, a tratti ironico, ma sempre coerente con un’identità che vuole evolvere senza rinnegare le proprie radici.

La nuova campagna di IUMAN

Il rebranding non riguarda solo l’Italia: la campagna è on air dal 4 maggio e si sviluppa attraverso una strategia integrata che tocca TV, stampa, OOH e social media, con una visione dichiaratamente europea. È una mossa ambiziosa, che punta a rilanciare il brand in mercati chiave e ad affermare IUMAN come punto di riferimento in un segmento ancora in fase di ridefinizione. In questo senso, la sponsorizzazione della Maglia Rosa non è una semplice operazione di visibilità, ma un atto simbolico: la resistenza degli atleti, la fatica delle tappe, la perseveranza che porta alla vittoria sono tutti elementi che rispecchiano i valori di un brand che ha scelto di parlare di sostanza, di tenuta, di forza silenziosa. La corsa diventa metafora del percorso del marchio: pieno di tappe, prove e cambi di ritmo, ma sempre mosso dalla volontà di arrivare più lontano, con stile e determinazione.