Quanto costerà il matrimonio di Harry e Meghan Markle?

editato in: da

I matrimoni si sa, sono costosi, specialmente per i comuni mortali. Ma cosa accade quando a essere in ballo sono le nozze dell’anno?

Il principe Harry e Meghan Markle si sposeranno sabato 19 luglio a mezzogiorno (le 13 in Italia). Gli occhi del mondo sono puntati su di loro, e l’evento è così eccezionale che sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il pianeta. Non a caso è stato definito “il matrimonio dell’anno”: e non solo per l’eccezionalità dell’evento (mettere la fede al dito del ribelle della casa reale non deve essere stato proprio semplice) ma anche per il costo mastodontico della cerimonia. Se i matrimoni sono noti per essere cari, quello tra il principe Harry e Meghan Markle è allo step successivo di ciò che si può definire come “dispendioso”. Le nozze del secolo, infatti, dovrebbero arrivare a costare – secondo una stima – tra i 35 e i 45 milioni di euro. E non stiamo calcolando le altre spese, come quelle per l’ingente apparato di sicurezza che sarà messo in campo quel giorno.

Insomma, il matrimonio del principe Harry e Meghan Markle potrebbe costare 10mila dollari in più rispetto a quello di William e Kate Middleton, che pure è l’erede al trono d’Inghilterra. È però improbabile che superi la cifra mastodontica spesa per la cerimonia di Carlo e Lady Diana, venuta a costare 100 milioni di euro.

Come mai il matrimonio di Harry e Meghan Markle verrà a costare così tanto? Innanzitutto, l’allestimento: solo il capannone installato nei giardini di Frogmore costa 350mila euro. Le spese per la sicurezza, dovrebbero superare vari milioni. Ci sono poi la torta, il cibo, il rinfresco. Per non parlare dell’abito da sposa di Meghan Markle, di cui ancora non si sa nulla ma che sembra sia costato più di 100mila euro. Inoltre c’è il prezzo da pagare per gli artisti, il personale, la chiesa. E, dato che non stiamo parlando di un matrimonio qualsiasi, le spese saranno davvero eccessive. In un primo momento è sembrato che alcuni costi sarebbero stati ricoperti da Meghan Markle: ma è più probabile che sarà la regina Elisabetta a pagare una delle cerimonie più costose della storia.