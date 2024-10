Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Lancia Gamma, quanto costerà

Dal 2026, lo stabilimento Stellantis di Melfi diventerà il centro operativo per la produzione della nuova Lancia Gamma. È stata una dichiarazione diretta di Luca Napolitano, amministratore delegato del marchio, durante la presentazione che ha celebrato il ritorno di Lancia nei rally con la Ypsilon Rally4 HF. Con una strategia produttiva che include cinque modelli destinati al sito lucano, la Gamma si presenta come il segno concreto di un nuovo capitolo per Lancia.

La Gamma, lunga circa 4,7 metri, sarà costruita sulla piattaforma Stl Medium, progettata da Stellantis per offrire flessibilità e prestazioni di livello superiore.

Lancia Gamma, gli interni

A livello estetico, la nuova Lancia Gamma si ispira al concept Pu+Ra HPE, con alcuni dettagli distintivi come il frontale a calice e l’alternanza tra cerchi e linee nette, conferendo al modello un look fastback. Gli interni, in perfetto stile Lancia, puntano sulla qualità elevata, soprattutto nelle versioni più esclusive. Inizialmente, la gamma era pensata solo in versione elettrica, ma l’introduzione di opzioni ibride appare sempre più probabile.

Gamma, Delta, Ypsilon e il ritorno della sigla Hf

Il piano di rilancio non si ferma alla Gamma: è previsto il ritorno della Delta, con una nuova versione attesa per il 2028. Entrambi i modelli porteranno il logo Hf, richiamando l’epoca in cui Lancia dominava i rally. Gli appassionati ricordano bene i giorni di gloria, con auto come la Stratos e la 037 che hanno conquistato quindici titoli mondiali tra piloti e costruttori.

A conferma delle ambizioni di Lancia nei rally, nel 2025 partirà il Trofeo Lancia, con sei gare nazionali e l’opportunità per il vincitore di competere a livello europeo. La gestione sportiva è stata affidata a Eugenio Franzetti, un esperto con una lunga carriera nel settore. “La Ypsilon Rally4 Hf è un tributo alla storia di Lancia nei rally, pensata per offrire emozioni e divertimento, proprio come la mitica Fulvia Coupé Hf degli anni ’60, ovvero compatta, veloce e incredibilmente piacevole da guidare. Siamo alla fase di messa a punto finale, con omologazione prevista il 1° gennaio 2025, e contiamo di consegnare i primi esemplari a partire da fine gennaio”, ha affermato Napolitano.

È una vettura di grande impatto, la nuova Ypsilon Hf, che punta a riportare la casa torinese al centro dell’attenzione nel motorsport. Dotata di 280 cavalli elettrici, questa versione ad alte prestazioni incarna la sintesi tra tradizione e innovazione.

Miki Biasion, icona dei rally, ha seguito personalmente lo sviluppo di ogni dettaglio, dimostrando che Lancia ha ambizioni serie. Durante la presentazione a Balocco, Napolitano ha detto, sicuro, che il 2025 sarà l’anno del ritorno sportivo del marchio.

Quanto costerà la nuova Lancia Gamma

Essendo l’ammiraglia del brand, la nuova Lancia Gamma non sarà accessibile a tutti. I prezzi dovrebbero partire da 55.000 a 60.000 euro, posizionandola come una scelta di lusso per chi cerca prestazioni e design di alto livello.

Espansione internazionale e proiezioni future

Oltre al mondo dei rally, Lancia guarda anche al mercato internazionale. La Ypsilon Rally4 Hf è disponibile al prezzo di 74.500 euro e rappresenta un tassello del piano di espansione in Europa, con l’apertura di 70 nuovi concessionari nelle principali città di Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Germania entro il 2025. Un rilancio completo che punta a riportare Lancia tra i protagonisti del mercato e delle competizioni.