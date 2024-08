Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Quanto costa un matrimonio nel 2024? Ecco un altro evento vittima del caro vita

Negli ultimi giorni è diventato virale il video di una coppia di neo sposi che ha deciso di festeggiare il proprio matrimonio in un McDonald’s di Avellino. “Lo abbiamo fatto qui perché siamo poveri”, dice lo sposo. Questo episodio ci pone una domanda: quanto costa sposarsi nel 2024?

Il costo di un matrimonio nel 2024: una panoramica

Organizzare un matrimonio è sempre stato un investimento elevato, ma nel 2024 i costi continuano a lievitare, rendendo il passo sempre più oneroso per molte coppie.

Secondo lo studio condotto dall’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori – il costo totale di un matrimonio tradizionale con 100 invitati può oscillare tra 44.806,40 euro (+3% rispetto al 2023) e 101.158,40 euro (+4% rispetto al 2023).

Le cifre riflettono un aumento dei costi importante e che, in molti casi, spingono le coppie fuori dal tema “tradizionale”.

Costi: voci di spesa principali

Le voci più onerose riguardano la location, la musica dal vivo e il pranzo/cena per gli invitati, che rappresentano circa il 39% del costo totale. Questa è la parte del budget che più incide sulla spesa complessiva e che varia notevolmente in base alla scelta del luogo e del tipo di ricevimento.

Per esempio, affittare una villa o un agriturismo può costare dai 5.000 ai 15.000 euro, mentre un ricevimento in un ristorante può ridurre leggermente la spesa, pur mantenendo costi elevati per il catering.

Il look degli sposi è un altro aspetto significativo e costituisce circa il 16% del budget totale. In questa voce trobiamo abiti, trucco, acconciatura e accessori per entrambi gli sposi. Anche se ci sono molte opzioni per contenere i costi, gli abiti da sposa e da sposo di alta qualità possono facilmente far lievitare i costi. Gli abiti firmati, realizzati su misura o importati, possono arrivare a costare anche 7.000 euro per la sposa e 2.000 euro per lo sposo.

Un’altra voce importante è il viaggio di nozze, che incide per circa il 14% sul totale. Anche in questo caso, le scelte possono variare enormemente in base alla destinazione e al tipo di viaggio desiderato dalla coppia. Le mete esotiche o i viaggi di lunga durata partono dai 5.000 euro e possono superare i 10.000 euro per due settimane.

Perché i matrimoni costano sempre di più?

L’aumento dei costi del matrimonio non è un fenomeno nuovo, ma negli ultimi anni ha accelerato, spinto da diversi fattori. L’inflazione generale, l’aumento dei costi delle materie prime e la crescente richiesta di servizi personalizzati hanno contribuito a rendere il matrimonio un evento sempre più costoso. A ciò si aggiunge la crescente tendenza verso matrimoni “da sogno”, spesso ispirati a immagini perfette viste sui social media o in film e serie TV, che spinge molte coppie a spendere di più per ricreare atmosfere particolari.

Non da meno, la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sul settore dei matrimoni. Dopo un periodo di blocco, c’è stato un boom di richieste per location, fotografi e altri servizi, che ha portato a un aumento dei prezzi; tanto che persino il governo agì con un bonus matrimonio per arginare gli aumenti.

Un matrimonio low-cost è possibile?

Di fronte ai costi elevati, molte coppie scelgono strategie alternative per contenere le spese. Le soluzioni low-cost, come ridurre il numero degli invitati od optare per un buffet invece del tradizionale pranzo/cena, possono ridurre i costi complessivi anche del –60%. Altre coppie optano per un approccio fai-da-te, organizzando la cerimonia e il ricevimento in casa o in giardino e coinvolgendo amici e parenti nella preparazione del cibo.

Uno dei modi più efficaci per ridurre i costi resta limitare il numero degli invitati. Un matrimonio con meno di 50 invitati permette di ridurre le spese per il catering, la location e persino per le decorazioni e i regali.

Il fai-da-te, altra opzione che sta guadagnando terreno, prevede:

decorazioni fatte in casa

inviti digitali,

preparazione del buffet

Infine alcune coppie decidono di affidarsi a piattaforme online per trovare abiti da sposa e da sposo a prezzi ridotti o di acquistare abiti usati per ridurre ancora di più il costo.