Golden Goose approda a Verona: ecco il nuovo store a un passo dalla Casa di Giulietta

Il nuovo store si estende su quasi 300 metri quadri, con un design ispirato alla prima sede di Golden Goose a Marghera, Venezia. Pareti e pavimenti in cemento grezzo donano un’estetica industriale, arricchita da mobili vintage in legno di recupero e banconi a specchio, che aggiungono un tocco di calore e raffinatezza. Souvenir d’archivio raccolti durante i viaggi del team adornano lo spazio, creando un racconto visivo delle molteplici fonti di ispirazione del brand.

Al centro dello store, un laboratorio artigianale cattura l’attenzione, con sneakers sospese dal soffitto che evocano la tradizione Golden Goose di esporre le scarpe al sole per ottenere la celebre ingiallitura vintage. Questo spazio è dedicato alla Co-Creation, un’esperienza unica in cui i clienti possono personalizzare i propri prodotti. Affiancati dai Dream Makers, i visitatori possono trasformare le loro sneakers in pezzi unici, scegliendo tra tecniche artigianali come l’applicazione di cristalli, il cambio della celebre stella Golden Goose con materiali esclusivi e decorazioni personalizzate fatte a mano.

Un viaggio tra stile urban e musica

Il legame tra moda e musica è un elemento distintivo del nuovo store. Una parete interamente dedicata ai vinili offre ai clienti l’opportunità di immergersi in un mondo sonoro e culturale unico. Grazie a cuffie e una collezione curata di vinili, si può viaggiare nel tempo attraverso melodie iconiche. L’atmosfera è arricchita da dettagli come legno invecchiato, speakers vintage e pareti decorate, che rendono ogni momento all’interno del negozio un’esperienza senza tempo.

Eventi esclusivi, come DJ set dal vivo, trasformano lo store in un luogo di incontro e connessione, mentre le sneakers della Archive Collection celebrano l’eredità del brand, aggiungendo un ulteriore tocco di unicità a ogni visita.

“Con Amore”: il lusso dei dettagli

Lo spazio “Con Amore” è una dedica ai gesti di affetto e alla cura del dettaglio. Qui, la carta da regalo personalizzata e i nastri decorativi trasformano ogni dono in una piccola opera d’arte. Ispirato alle tradizionali botteghe floreali italiane, questo angolo invita i clienti a vivere momenti di condivisione e scoperta, con piccole sorprese stagionali che rendono l’esperienza ancora più speciale.

Al piano superiore, il concept store presenta le ultime collezioni di Ready-to-Wear, accessori e sneakers, insieme a prodotti in edizione limitata e alla nuova Venezia bag. Geometrica ed elegante, questa borsa si ispira all’architettura di Piazza San Marco a Venezia, con una fibbia dorata che ne enfatizza il design sofisticato. Disponibile in due dimensioni, media e piccola, la Venezia bag può essere ulteriormente personalizzata attraverso la Co-Creation, con nappine, charm, borchie e messaggi unici.

Per celebrare questa importante apertura, Golden Goose ha organizzato un evento esclusivo, unendo musica, artigianalità e la community del brand. Questo nuovo spazio non è solo uno store, ma un vero e proprio hub creativo dove tradizione, innovazione e stile personale si incontrano per dar vita a esperienze indimenticabili. Verona accoglie così un nuovo punto di riferimento per gli amanti della moda e dell’artigianalità, confermando il ruolo di Golden Goose come simbolo di eleganza senza tempo e creatività contemporanea.