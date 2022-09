Gioielleria DoGi pensa ai futuri sposi: gli anelli di fidanzamento e le fedi nuziali

Fonte: 123RF

Conoscersi, amarsi, impegnarsi, sposarsi: la vita di una coppia è costellata di numerosi momenti magici, alcuni più intensi di altri, come il matrimonio. Durante questa giornata viene coronato il sogno di una vita e proprio per questo motivo occorre celebrare al meglio l’importante evento.

Oltre a una sontuosa festa insieme alle persone care, occorre pensare ad altri dettagli, tra cui i gioielli. Sono proprio questi preziosi dettagli che possono rendere la giornata indimenticabile. Trovare un partner valido e professionale si rivela cruciale per la scelta del giusto modello: la Gioielleria DoGi, con vent’anni di esperienza nella produzione e vendita di preziosi, pensa anche ai futuri sposi.

All’interno della gioielleria online è possibile trovare un’ampia selezione di anelli per la promessa di matrimonio e fedi nuziali, oltre a tante idee per gli invitati che desiderano aggiungere un tocco in più al proprio look da matrimonio.

Come scegliere l’anello per la promessa di matrimonio

L’anello di fidanzamento è una delle scelte più importanti. Rappresenta l’inizio del viaggio e normalmente viene donato dallo sposo alla sposa per chiederla in moglie. Scegliere quello giusto non è semplice, ma all’interno della gioielleria online è possibile trovare tante idee.

Il solitario è un anello senza tempo, composto da un diamante in una banda di metallo. Quell’unica pietra incastonata rappresenta l’amore inossidabile che lega la coppia. Si tratta di un anello classico che non passerà mai di moda. L’emozione è assicurata.

Ma la gioielleria dispone di una scelta davvero ampia, dai modelli trilogy a veretta. Il primo è caratterizzato da tre diamanti montati sulla fascia di metallo; il modello veretta – chiamato anche eternity – è formato da una intera fascia di diamanti che attraversa tutto l’anello e lo rende incredibilmente elegante.

Nello store è possibile trovare anche gli anelli firmati DoGi Gioielli, l’azienda nasce infatti dal brand che produce preziosi di alta qualità fin dagli anni Novanta.

Accanto al modello classico è possibile trovare quello moderno e trendy, cosicché tutti possano trovare il gioiello perfetto per i propri gusti e per l’occasione. Oltre al marchio DoGi, vengono trattati i brand più prestigiosi del settore: da Annamaria Cammilli, a Verdi, Utopia, Gabriella Rivalta e numerosi altri.

Dopo aver scelto l’anello per la promessa è il momento di pensare ancora più in grande: DoGi propone tanti modelli di fede nuziale.

Rendi il giorno delle nozze davvero speciale: tutte le fedi nuziali di DoGi

Basta accedere allo store online per perdersi tra i tanti modelli di fede nuziale, dai più classici a quelli moderni e particolari.

Tra questi, le fedi Polello che rappresentano l’alta qualità orafa italiana. Il brand da più di quarant’anni propone modelli di fede sempre nuovi e originali. I più romantici possono scegliere le fedi in oro rosa con un cuore di diamante incastonato al centro.

Un altro modello disponibile nello store reca i nomi incisi a grandi leggere sull’anello, rendendo così il simbolo qualcosa di unico e ancora più personalizzato.

Ma le idee sono davvero tante: ognuno può trovare il gioiello dei propri sogni, inclusi gli invitati al matrimonio, grazie a un’ampia scelta di bracciali, orologi, orecchini e collier di marchi prestigiosi.

La ciliegina sulla torta? La possibilità di commissionare un gioiello su misura: DoGi crea qualsiasi prezioso da zero, in base alle idee ed esigenze del cliente, concretizzando così ogni suo desiderio. L’azienda si avvale di un laboratorio orafo con tutte le maestranze necessarie per produrre gioielli di ogni tipo.

Non rimane che scoprire il mondo di DoGi e rendere ancora più speciale il giorno delle nozze.