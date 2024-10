Dal Lago Maggiore Herno approda sulla Madison Avenue di New York

Fonte: Ufficio stampa Herno Herno apre un nuovo store sulla Madison Avenue di New York

Herno annuncia l’apertura del nuovo flagship store al civico 616 di Madison Avenue, all’interno dell’esclusivo General Motors Building.

Questo nuovo spazio, esteso su 160 metri quadri, rappresenta una celebrazione dello stile italiano, con un design che unisce eleganza, artigianalità e innovazione, portando un angolo d’Italia, di Lago Maggiore, nel cuore di Manhattan.

Lo store visto da vicino

L’ambiente ripropone lo styling comune agli altri store del brand: il pavimento è in parquet, l’appenderia è composta da travi d’acciaio dove i capi della collezione sono esposti su eleganti appendiabiti in legno e pelle, i tavoli espositivi dal design moderno rievocano i vecchi bauli del brand e sono realizzati in legno con una sezione in metallo specchiato che aggiunge un tocco di eleganza e contrasta con la texture naturale del legno.

Italianità nel mondo

Progettato per offrire un’esperienza di lusso impareggiabile, il negozio è suddiviso in tre ambienti: Donna, Uomo e un’esclusiva Lounge. Ognuno con un carattere unico ed armoniosamente connesso alla italianitàpiù raffinata.

Fonte: Ufficio stampa Herno

Fin dall’esterno, l’imponente facciata cattura l’attenzione con vetrine di oltre 7 metri ed il logo visibile a 20 metri di altezza a sovrastare Madison Avenue, segnano una nuova era per il luxury brand.

Varcando l’ingresso si è accolti da un arco rastremato, architettonico, che invita a lasciare fuori il ritmo frenetico della città, e ad entrare in un ambiente rilassante e sofisticato. È un gioco di antitesi a voler proporre l’idea di un salotto dove apprezzare il lusso e il saper far bene nel ground ring di uno dei più storici building di Manhattan.

Lo store è dotato anche di un privé, un’esclusiva lounge dedicata ai capi iconici e preziosi delle collezioni uomo e donna. Qui, il design esprime tutta il suo glamour con pareti che alternano legno canneté e travertino scanalato, in una lavorazione che richiama le delicate gocce di pioggia, un elemento caro al brand.

Fonte: Ufficio stampa Herno

Il parquet ha la pregiata lavorazione Versailles, simbolo di classe senza tempo. L’ambiente è pensato per offrire un’esperienza d’acquisto riservata e intima.

L’altra sala è dedicata all’uomo, con un’atmosfera decisa e contemporanea. Le pareti, rivestite in pietra Piasentina scura, con leggere venature bianche, creano un contrasto netto con la delicatezza dell’ambiente femminile, esprimendo la forza e il carattere distintivo della collezione maschile.

Grandi ledwall proiettano contenuti multimediali che raccontano la storia del brand e delle sue collezioni, offrendo un’esperienza immersiva.

L’apertura del negozio su Madison Avenue rappresenta un traguardo fondamentale per Herno, un baluardo del suo stile italiano nel mondo. Non è semplice un luogo di vendita, ma un’esperienza sensoriale, dove l’artigianalità italiana si fonde con l’innovazione per offrire ai clienti un viaggio nel lusso e nella bellezza.