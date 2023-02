Le scarpe più desiderate dagli sneakerhead

Tutti ne abbiamo un paio ai piedi e almeno un altro nell’armadio, ma c’è chi ne ha fatto un vero e proprio culto e che per avere “quel” modello è disposto a spendere pure migliaia di euro, foss’anche solo per possederle, senza nemmeno mai indossarle. Parliamo degli sneakerhead , cioè i collezionisti di sneakers, brutalmente “scarpe da ginnastica”, che possono arrivare a valere quanto un rolex o anche di più. La nascita del fenomeno è intrecciata in modo indissolubile, sin dagli anni ’90, con l’innalzamento a icone di stile dei rapper, che hanno fatto delle proprie scarpe un segno di riconoscimento e che oggi tracciano spesso il sentiero per gli sneakerhead. Ma l'approdo delle calzature sportive nel mondo della moda è ovviamente legato agli atleti e una delle collaborazioni che ha segnato la svolta del successo delle sneakers non può che essere quella tra la leggenda del basket Michael Jordan e la Nike.