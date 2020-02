Ronaldo e Georgina, coppia super lusso: le cose più costose di CR7

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez superstar anche a Sanremo. Lei regala al pubblico un tango bollente, lui la sua maglia della Juve al padrone di casa Amadeus. Il fuoriclasse portoghese, già cinque volte Pallone d’oro, ha appena festeggiato i suoi 35 anni, mettendo a segno due nuovi record. Il primo, calcistico: nella gara di campionato tra Fiorentina e Juventus, con altre due reti, è arrivato a toccare i 50 gol in bianconero, eguagliando David Trezeguet. Il secondo record è di quelli planetari: è l'uomo più seguito al mondo su Instagram, con 200 milioni di follower. Corteggiatissimo dagli sponsor, “macchina da soldi” come tutti lo definiscono, è un amante del lusso sfrenato. In questa gallery abbiamo raccolto alcune delle cose più costose che possiede CR7, eccole...