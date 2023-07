Vacanze estive, voli sempre più cari: le mete più costose

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Se sognate una vacanza paradisiaca in una destinazione remota e lussuosa, preparatevi a sborsare cifre da capogiro. Oppure scegliete l’Italia, tra conferme e mete bocciate.

Port Vila, la meta da sogno in Oceania

Secondo uno studio condotto dal Codacons, l’associazione che si occupa della tutela dei consumatori, i voli per alcune delle località più esclusive del mondo partendo dall’aeroporto internazionale di Fiumicino possono superare i 30mila euro per un viaggio di andata e ritorno, come per port Vila in Oceania. Scopriamo insieme le tratte più costose e i dettagli di questa incredibile realtà.

Se le isole Samoa rappresentano il vostro sogno di fuga tropicale, tenete presente che raggiungerle non sarà economico. Secondo l’analisi del Codacons, un volo da Fiumicino a Apia, capitale delle isole Samoa, può raggiungere la cifra di 23.362 euro per un viaggio con due scali, a seconda del vettore scelto e delle coincidenze disponibili. Questa meta paradisiaca vi regalerà paesaggi mozzafiato, ma ricordatevi di preparare il portafoglio!

Le isole Fiji, un’esperienza di lusso

Le incantevoli isole Fiji, con le loro spiagge da cartolina e le acque cristalline, sono una meta ambita dai viaggiatori più esigenti. Tuttavia, raggiungerle non sarà economico. Secondo l’analisi del Codacons, un volo da Fiumicino a Suva, la capitale delle isole Fiji, può costare fino a 19.490 euro per un viaggio di andata e ritorno, a seconda delle date scelte e delle opzioni più veloci disponibili. Godetevi un’esperienza di lusso in uno dei luoghi più affascinanti del Pacifico, ma preparatevi a pagare il prezzo.

Le Isole Salomone, in particolare l’isola di Guadalcanal, sono una destinazione ricca di storia e bellezze naturali. Tuttavia, per raggiungere queste terre remote, bisogna essere pronti a sborsare cifre considerevoli. Secondo il Codacons, i voli da Fiumicino a Guadalcanal possono arrivare a costare fino a 18.797 euro, a seconda delle tariffe dei vettori e delle opzioni di viaggio scelte. Un’esperienza unica, ma solo alla portata di pochi privilegiati.

Come risparmiare sui voli di lusso

Con il caro-voli che rappresenta una minaccia per le vacanze estive degli italiani, Assoutenti ha sviluppato una guida preziosa per aiutare i cittadini a risparmiare sull’acquisto dei biglietti aerei, in un’estate che si preannuncia calda e potrebbe peggiorare da un momento all’altro a causa dei possibili scioperi minacciati. L’associazione sostiene che seguendo alcune semplici regole e mostrando flessibilità su scali e date di partenza, è possibile ottenere risparmi significativi fino al 20% del costo dei biglietti.

La pianificazione accurata delle vacanze è la prima regola da seguire, anche se si parte a luglio, mese sempre più scelto dagli italiani per le ferie estive. Acquistare i biglietti con adeguato anticipo rispetto alla data di partenza e verificare i prezzi non solo sui siti delle compagnie aeree, ma anche attraverso portali online specializzati, può portare a tariffe più convenienti. Inoltre, partire tra lunedì e mercoledì è generalmente meno costoso, mentre la domenica è il giorno peggiore in termini di tariffe.

Un altro suggerimento importante è prenotare i voli alle ore 2 di notte, considerato il momento più economico. Confrontare i prezzi 2-3 giorni prima e dopo la data di partenza desiderata può anche consentire di risparmiare sui biglietti. È fondamentale prestare attenzione alle commissioni, ai costi nascosti e ai servizi aggiuntivi, come polizze assicurative o possibilità di cambiare il volo senza spese extra.

Monitorare i prezzi per partenze da aeroporti diversi rispetto a quello di residenza e valutare la possibilità di acquistare un biglietto open-jaw, che prevede l’arrivo in un aeroporto e la partenza da un altro, possono offrire ulteriori opportunità di risparmio. Assoutenti conclude la guida invitando i viaggiatori a prendere in considerazione queste strategie per vivere un’esperienza di viaggio di lusso a prezzi più accessibili.