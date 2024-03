Libertà genderless senza tempo: è l’era delle cinture intrecciate

La pelle, il cuoio e storie di pellami lontani che si intrecciano, oggi la cintura intrecciata è il vero emblema di libertà, un’indole genderless senza tempo. Il concetto di libertà, si apprende perché non esistono i tipici fori prefissati come in tutte le altre cinture, ma la possibilità di fermare la fibbia dove si vuole. Un accessorio unisex anche perché così la stessa cintura può essere indossata con qualsiasi taglia. Spessa, sottile, di cuoio, elasticizzata o scamosciata, la lavorazione intrecciata si distingue come una scelta audace e di carattere, cifra stilistica con cui accompagnare gli outfit più antitetici tra le opzioni del nostro guardaroba. È in grado di completare, al meglio fitting e silhouette di ogni look, offrendo armonia e proporzione. Quelli che vi proponiamo sono modelli formali o casual, tutti realizzati artigianalmente in Italia da indossare con i vostri outfit preferiti in vista della primavera.