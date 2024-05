Al passo coi tempi, ecco le migliori slipper per l’estate 2024

Morbide, comode, eleganti e tutte rigorosamente senza lacci. Le slipper di brand come Studio Nicholson, Balenciaga, Vibae, Brunello Cucinelli sono oggi le più indossate, simbolo di stile ed eleganza. Dai capi più ricercati ai pantaloni informali, si adattano a stili e personalità diverse, per un look disinvolto ma sempre originale. In pelle scamosciata marrone scuro, come i sandali aperti di Brunello Cuccinelli, sono un classico intramontabile, da indossare con jeans slim fit e camicia di lino bianca. Ma le “calzature senza lacci” per eccellenza sono state protagoniste anche delle tendenze moda di ultima generazione, diventando un must-have in ogni stagione. Un esempio per tutte, le intramontabili Tabi di Maison Margiela, in una versione slip-on con suola in cuoio. La loro versatilità rende le slipper adatte alle occasioni più diverse, dalla routine quotidiana ai party, fino alle serate più esclusive, magari in vitello scamosciato come quelle di Velasca. Con il passare del tempo, queste semplici calzature hanno catturato l’attenzione del mondo fashion, solcando le passerelle dei più grandi stilisti, che le hanno personalizzate con tagli originali per renderle adatte a ogni look. Nelle serate estive, versioni più leggere, in tonalità sabbia o blu notte, si accompagnano a pantaloni cropped o shorts di lino e polo in cotone. Gli amanti di un’eleganza più formale, infine, non rinuncerebbero mai a un paio di slipper in pelle lucida o in vernice da abbinare a un completo sartoriale dai toni scuri e camicia a tinta unita. Un look in grado di garantire uno stile impeccabile e sofisticato per essere sempre ‘al passo’ con i tempi.