Con le Olive Taggiasche Liguri e la Carne Salada del Trentino, l’Italia consolida il suo primato continentale nell’eccellenza agroalimentare con due nuove iscrizioni nel registro delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) dell’Unione europea.

Quanto vale il riconoscimento

La notizia, ufficializzata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue del 2 ottobre 2025, non rappresenta solo un riconoscimento simbolico, ma un passo concreto nel rafforzare il valore economico e culturale del Made in Italy alimentare.

Con queste due nuove denominazioni, l’Italia raggiunge 895 riconoscimenti complessivi tra prodotti alimentari, vini, bevande spiritose e specialità tradizionali garantite. Solo nel comparto food, le IGP e DOP salgono a 330, confermando il ruolo strategico della cosiddetta Dop economy, un sistema che vale oltre 20,3 miliardi di euro alla produzione e genera 11,6 miliardi di export.

Olive Taggiasche Liguri IGP simbolo di una terra unica

Le Olive Taggiasche Liguri rappresentano da secoli uno dei prodotti emblematici della Liguria, tanto da essere considerate il simbolo stesso del paesaggio agricolo e gastronomico della regione. Il riconoscimento IGP certifica e tutela la loro origine, la qualità e le pratiche tradizionali di coltivazione, premiando un lavoro che affonda le radici in una storia di passione e resilienza contadina.

Questa cultivar, introdotta probabilmente dai monaci benedettini nell’XI secolo, si distingue per le sue olive piccole, ovali e dal colore che varia dal verde al viola scuro, caratterizzate da un sapore delicato, dolce e fruttato. Viene coltivata soprattutto nelle province di Imperia e Savona, su terreni scoscesi che guardano il mare, dove le piante si adattano perfettamente a un microclima mediterraneo mite e ventilato.

Il risultato è un prodotto di eccezionale qualità, utilizzato sia come oliva da mensa sia per la produzione di olio extravergine.

Con l’IGP, le Olive Taggiasche Liguri entrano ufficialmente tra le eccellenze tutelate dall’Unione europea, a garanzia non solo del consumatore, ma anche dei produttori locali, che potranno beneficiare di una maggiore protezione contro imitazioni e concorrenza sleale, oltre che di nuove opportunità sui mercati internazionali.

Carne Salada del Trentino IGP eccellenza di montagna

La seconda protagonista di questa nuova doppia registrazione è la Carne Salada del Trentino, una specialità tipica delle valli trentine, in particolare dell’area dell’Alto Garda e della Valle dei Laghi. Si tratta di carne bovina magra, salata e aromatizzata con erbe e spezie locali, poi lasciata a riposo per alcuni giorni o settimane, secondo antiche ricette tramandate di generazione in generazione.

Tradizionalmente, la Carne Salada nasce come metodo di conservazione della carne nei lunghi mesi invernali. Oggi è diventata un prodotto identitario, servito sia crudo, tagliato sottilissimo come un carpaccio, sia leggermente scottato, accompagnato da fagioli, cipolle o polenta.

Secondo il disciplinare IGP, che stabilisce con precisione le caratteristiche organolettiche e le modalità di preparazione, la carne deve provenire da bovini allevati e macellati in Trentino, e la salatura deve avvenire secondo la tecnica tradizionale, con una miscela di sale, pepe, alloro, bacche di ginepro e aglio.