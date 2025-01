Il Lambrusco Metodo Classico sta vivendo una vera e propria rinascita, le 7 etichette premiate dal Gambero Rosso sono parte di un panorama in continua evoluzione, ma rappresentano senza dubbio il meglio

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Fonte: 123RF Il miglior vino Lambrusco in Italia premiato da Gambero Rosso

Il Lambrusco, simbolo della tradizione vinicola emiliana, ha visto negli ultimi anni un’evoluzione che ha dato vita a nuove e raffinate versioni, tra cui i Lambrusco Metodo Classico, che si distinguono per eleganza e complessità.

La rivista Gambero Rosso, una delle più prestigiose e autorevoli guide enogastronomiche italiane, nella sua selezione annuale ha premiato le 7 migliori etichette di Lambrusco “sur lie“, un vino che affina sui lieviti per acquisire maggiore struttura e profondità.

Come sono state scelte le migliori etichette di vino Lambrusco italiano

Le migliori etichette di vino Lambrusco italiano sono state scelte da Gambero Rosso attraverso un meticoloso processo di selezione, che si fonda su un anno di assaggi condotti da esperti sommelier, enologi e critici del settore e prevede l’assegnazione di un punteggio.

I criteri utilizzati nella valutazione includono:

qualità del vino;

metodo di produzione;

la provenienza dell’uva e il rispetto del territorio;

la capacità di coniugare la tradizione con l’innovazione.

I Lambrusco selezionati sono anche stati apprezzati per la loro versatilità negli abbinamenti gastronomici, una caratteristica importante che aumenta il valore del vino sul mercato. La capacità di accompagnare piatti di carne, salumi e formaggi tipici della tradizione emiliana, ma anche piatti più complessi, è stata un altro fattore determinante nella scelta.

In generale, le etichette selezionate alla fine da Gambero Rosso sono state selezionate per la loro eccellenza produttiva. Ma vediamo ora la classifica e quali sono.

1. Lambrusco di Sorbara Brut M. Cl. Brutrosso 2023 – Cantina della Volta

Punteggio ottenuto: 95

Prezzo medio: 22-25 euro

La Cantina della Volta, guidata da Christian Bellei, è nota per la qualità dei suoi Lambrusco Metodo Classico. Il Brutrosso 2023, prodotto con uve Sorbara, è un vino che sorprende per la pienezza del frutto e un’acidità che ne esalta la freschezza. Questo Lambrusco si caratterizza per la sua finezza e l’equilibrio tra complessità e bevibilità.

2. Lambrusco di Sorbara Brut M. Cl. Maestro 2020 – Quintopasso

Punteggio ottenuto: 93

Prezzo medio: 20-23 euro

Il Lambrusco Maestro 2020 di Quintopasso è un altro esempio di eccellenza, frutto di una lunga tradizione familiare. Il vino esprime un frutto definito, goloso ma mai banale, con un equilibrio perfetto tra freschezza e morbidezza, che lo rende ideale per accompagnare piatti di carne e formaggi stagionati.

3. Lambrusco di Sorbara Brut Nature M. Cl. Ring Adora 2021 – Podere Il Saliceto

Punteggio ottenuto: 93

Prezzo medio: 28-30 euro

Podere Il Saliceto è sinonimo di qualità nella produzione di Lambrusco di Sorbara, e Ring Adora 2021 ne è la prova. Questo vino, prodotto in quantità limitata, si distingue per la sua carbonica fine, l’acidità spiccata e una profondità che lo rende uno dei Lambrusco più intriganti della categoria. Un vero gioiello per gli amanti del Metodo Classico.

4. Lambrusco di Sorbara M. Cl Rosé del Cristo 2022 – Cavicchioli

Punteggio ottenuto: 93

Prezzo medio: 18-21 euro

Cavicchioli è una delle aziende storiche del Lambrusco e il Rosé del Cristo 2022 è uno dei suoi prodotti di punta. Con un bouquet fragrante che spazia dagli agrumi alla mentuccia, è ampio e appagante al palato, ideale per gli aperitivi o piatti di pesce.

5. Lambrusco di Sorbara M. Cl. Brut Silvia Zucchi 2021 – Zucchi

Punteggio ottenuto: 92

Prezzo medio: 20-22 euro

Silvia Zucchi ha portato freschezza e innovazione nella tradizione della cantina di famiglia. Il Brut 2021 è un Lambrusco che conquista per i suoi sentori di mandarino e pompelmo, sostenuti da una buona acidità che ne bilancia il sorso. Un vino da gustare durante una cena con piatti leggeri e freschi.

6. Lambrusco di Sorbara Brut Rosé M. Cl. Elettra 2021 – Villa di Corlo

Punteggio ottenuto: 91

Prezzo medio: 18-20 euro

Villa di Corlo, sotto la guida di Antonia Munari, ha creato Elettra, un Lambrusco che si distingue per il suo profilo intrigante e scorrevole, con sentori di piccoli frutti rossi e pepe bianco. Un vino che si adatta perfettamente a piatti di carne bianca o formaggi freschi.

7. Reggiano Lambrusco M. Cl. Gran Concerto 2021 – Medici Ermete

Punteggio ottenuto: 91

Prezzo medio: 22-24 euro

Medici Ermete è una delle cantine più rispettate nella produzione di Lambrusco. Il Gran Concerto 2021, seppur proveniente da una zona Reggiana, si distingue per la sua struttura e ampiezza, con sentori che spaziano dai frutti di bosco agli agrumi rossi. Un Lambrusco che conquista per il suo sorso vellutato e la sua eleganza.