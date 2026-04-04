Raggiunto l'accordo sul latte: prezzo bloccato per tre mesi, ritiro delle disdette industriali e monitoraggio costante dei costi agricoli

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

Editor esperta di economia e attualità

123RF Raggiunto accordo sul prezzo del latte

Il settore lattiero-caseario italiano torna a trovare un punto di equilibrio dopo mesi di tensioni tra allevatori e industria di trasformazione. Con il recente incontro al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, è stato infatti raggiunto un nuovo accordo sul prezzo del latte alla stalla considerato soddisfacente da entrambe le parti.

Prezzo del latte, cosa prevede il nuovo accordo

L’intesa siglata dal Masaf con le parti sociali e industriali definisce l’assetto economico per la primavera 2026, stabilendo come prezzo di riferimento quello di 47 centesimi al litro per i prossimi tre mesi (in calo di 5 centesimi al litro rispetto ai 52 centesimi fissati fino a marzo dall’ultimo accordo), dunque aprile, maggio e giugno.

Il prezzo concordato viene applicato alle quantità di latte in linea con la produzione del 2025. L’eventuale latte prodotto in eccesso rispetto all’anno scorso sarà invece pagato in base al prezzo spot, ovvero la quotazione di mercato calcolata al momento dello scambio.

Oltre al valore monetario, il protocollo include clausole operative volte a garantire la continuità del lavoro nelle stalle. Le industrie di trasformazione hanno infatti deciso di ritirare le disdette dei contratti inviate in precedenza, garantendo che tutto il latte munto nei prossimi mesi venga regolarmente ritirato e offrendo sicurezza operativa a chi lavora nelle stalle.

Infine, è stato istituito un sistema di monitoraggio permanente. Questo tavolo di confronto servirà a tenere sotto controllo l’andamento dei costi che gravano sugli allevatori, come le spese per l’energia e i mangimi, valutando allo stesso tempo come procedono le esportazioni dei grandi formaggi Dop italiani.

Impatto sulla filiera

L’accordo rappresenta per gli allevatori innanzitutto una maggiore certezza sui ricavi, elemento essenziale per pianificare investimenti e garantire la continuità aziendale. In un settore caratterizzato da margini spesso ridotti, la stabilità del prezzo del latte è una variabile decisiva.

Per l’industria casearia, invece, l’intesa consente di calcolare con maggiore precisione i costi di approvvigionamento della materia prima. Questo è particolarmente importante per i prodotti a denominazione di origine, che rappresentano un’eccellenza del Made in Italy e richiedono standard qualitativi elevati e continuità nella fornitura di latte.

Effetti sui consumatori

Un aspetto spesso trascurato, ma altrettanto importante, riguarda l’impatto sui consumatori finali. L’accordo sul prezzo del latte non si traduce automaticamente in variazioni immediate dei prezzi sugli scaffali dei supermercati, ma contribuisce a stabilizzare il mercato, evitando oscillazioni eccessive.

Con l’inflazione alimentare che negli ultimi anni ha inciso sul potere d’acquisto delle famiglie, la stabilità dei prezzi rimane un obiettivo importante. Un equilibrio nella filiera permette in questo senso di contenere rincari e di garantire una maggiore prevedibilità per i consumatori.

I nodi ancora da sciogliere

L’accordo raggiunto non rappresenta un punto di arrivo, ma piuttosto una tappa in un percorso più ampio di riorganizzazione del settore lattiero-caseario. Le sfide che attendono la filiera sono molteplici:

in primo luogo, c’è il tema della sostenibilità. Gli allevamenti sono chiamati a ridurre l’impatto ambientale, investendo in tecnologie e pratiche più efficienti. Questo richiede risorse e, di conseguenza, una remunerazione adeguata del latte;

in secondo luogo, c’è la questione della competitività internazionale. L’Italia è un grande esportatore di prodotti caseari, ma deve confrontarsi con concorrenti globali che spesso operano con costi di produzione inferiori;

infine, non va dimenticato il tema del ricambio generazionale. Molte aziende zootecniche sono a conduzione familiare e faticano ad attrarre giovani imprenditori. La stabilità economica garantita da accordi come quello sul prezzo del latte può rappresentare un incentivo importante per favorire l’ingresso di nuove generazioni nel settore.

In un contesto economico complesso, la capacità di trovare un’intesa tra produttori e industria dimostra che è possibile costruire soluzioni condivise, in grado di garantire sostenibilità economica e stabilità di mercato.