Parte la corsa ai biglietti per assistere dal vivo alle serate del Festival di Sanremo 2026. L’edizione in programma dal 24 al 28 febbraio conferma il Teatro Ariston come fulcro dell’evento, ma con una novità che riguarda direttamente gli spettatori: prezzi in aumento e una procedura di accesso regolata da una fase di registrazione preliminare obbligatoria. Il click day è fissato per il 22 dicembre.

Come funziona la registrazione per i biglietti

Per l’edizione 2026, la gestione dei biglietti è affidata a Vivaticket. A causa dei posti limitati disponibili all’interno del Teatro Ariston, l’acquisto non avviene in modo diretto ma passa attraverso una fase di registrazione preliminare. La registrazione sarà aperta dalle ore 9:00 del 22 dicembre 2025 fino alle ore 18:00 dell’8 gennaio 2026 sul sito dedicato sanremo2026rai.vivaticket.it.

Durante questa fase, gli utenti devono inserire una serie di dati personali necessari alla verifica dell’identità: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo email, numero di telefono e gli estremi di un documento di identità valido. La registrazione è consentita una sola volta per ciascun utente e qualsiasi tentativo di registrazione multipla, anche con dati parzialmente coincidenti, viene automaticamente bloccato o eliminato in una fase successiva di controllo.

È importante chiarire che la registrazione non garantisce automaticamente l’acquisto del biglietto. Essa consente esclusivamente di partecipare a una selezione casuale che avverrà tramite un software certificato, alla presenza di un notaio.

La selezione casuale e l’accesso all’acquisto

Una volta chiusa la fase di registrazione, tra il 15 gennaio e il 3 febbraio 2026 gli utenti che hanno completato correttamente la procedura riceveranno una comunicazione da Vivaticket. Solo coloro che saranno selezionati riceveranno l’invito ad acquistare fino a un massimo di due biglietti, secondo le modalità e le tempistiche indicate nella email.

In fase di registrazione, l’utente deve anche indicare il giorno della serata e il settore del Teatro per cui intende candidarsi, scegliendo tra platea e galleria. Questa indicazione serve a orientare la successiva fase di assegnazione, ma non costituisce una garanzia di disponibilità.

Quanto costano i biglietti del Festival di Sanremo 2026

Uno degli elementi più rilevanti dell’edizione 2026 riguarda l’aumento dei prezzi dei biglietti del Festival di Sanremo 2026. Il Comune di Sanremo e la Rai hanno deciso un incremento medio intorno al 20% rispetto alle edizioni precedenti, una scelta motivata dall’elevata domanda e dal valore mediatico crescente dell’evento.

La serata finale, tradizionalmente la più richiesta, raggiunge i livelli di prezzo più elevati. Il biglietto in platea per la finale arriva a 875 euro, confermando il carattere sempre più esclusivo dell’ultima serata del Festival. Il carnet completo per la platea, valido per tutte e cinque le serate, è fissato a 1.835 euro, una cifra che supera nettamente i costi storici dell’evento.

Anche le prime quattro serate registrano un rialzo uniforme. In platea, il costo medio per ciascuna serata si attesta intorno ai 240 euro, mentre la galleria resta l’opzione più accessibile, pur risentendo dell’aumento generale.

La differenza tra galleria e platea

Per chi sceglie la galleria, i prezzi partono da 132 euro per ciascuna delle prime quattro serate. La finale in galleria arriva a costare 430 euro, mentre il carnet completo per tutte le serate è fissato a 958 euro. Anche in questo caso l’aumento è in linea con quello applicato alla platea, mantenendo però una differenza significativa tra i due settori.

Il divario di prezzo riflette non solo la posizione all’interno del Teatro, ma anche una diversa esperienza di fruizione dell’evento, che continua a essere percepito come un appuntamento unico nel panorama culturale italiano.