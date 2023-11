Emporio Armani Our Legacy Workshop, il fascino felino di una collaborazione

Fonte: Ufficio stampa. Emporio Armani Our Legacy Workshop.

Si chiama “Emporio Armani Our Legacy Workshop” ed è il nuovo progetto in cui Emporio Armani e il marchio svedese di streetwear Our Legacy hanno fuso e mixato ispirazioni, contemporaneità, identità, passato e futuro, dando vita a una collezione unisex caratterizzata da silhouette rielaborate e inconfondibili.

La collaborazione ha messo in contatto Work Shop, il centro creativo e sperimentale di Our Legacy, dove tessuti e capi vengono utilizzati in modo innovativo, con la maison italiana capace da sempre di rivolgere lo sguardo verso la sperimentazione e l’evoluzione.

Protagonisti i felini

La sinergia tra i due brand ha creato un viaggio unico che incanala decenni di storia e futuri paralleli. I codici classici dell’abbigliamento maschile vengono ridefiniti tra passato e presente con volumi avvolgenti e colori luminosi.

Fonte: Ufficio stampa.

I gatti, animali con i quali Giorgio Armani ha sempre avuto un rapporto speciale, sono il filo conduttore del progetto e sono presenti sia nel video animato firmato da Gustaf Holtenäs sia in una selezione di capi della collezione. Design ed esecuzione sono stati condivisi tra le due prestigiose case di moda. Il risultato è una proposta raffinata e inaspettata, che fonde sapientemente elementi del passato con una prospettiva moderna.

La collezione maschile e unisex è composta da cappotti in pelle dalle silhouette lineari, pesanti giacche in shearling, morbidi abiti sartoriali e soprabiti in tessuti di lana dalla texture spessa. L’ampia gamma di camicie spazia dalle righe nitide ai caldi plaid e alle stampe artistiche personalizzate. Il velluto a coste, i jeans in denim e il jersey pesante rappresentano il lato più casual della collezione, completato da accessori essenziali come cravatte di seta, guanti di pelle e berretti di lana.

Il progetto creativo

“Armani è il pioniere assoluto dell’eleganza classica – racconta in un’intervista Cristopher Nying, direttore creativo e co-fondatore del brand di Stoccolma – adoro le sue silhouette audaci e morbide, la sua color palette indefinita e i suoi modelli audaci. Con Emporio c’è un contrasto tra l’utility, il workwear e il primo streetwear. Per me è l’incontro perfetto tra capi che vorrei nel mio guardaroba”.

Fonte: Ufficio stampa.

Jockum Hallin, co-direttore e co-fondatore del brand, aggiunge: “Siamo stati molto fortunati a essere trattati come il marchio emergente o il nuovo arrivato per, non so, più di 15 anni, ma credo che la situazione sia cambiata e che ora stiamo diventando un brand affermato”.

Armani non si è espresso, ma i due creativi raccontano di averlo salutato in ufficio, luogo dove Re Giorgio è solito passare le ore, lavorando alle sue collezioni. “Il mondo Armani forse non è nelle menti dei nostri clienti, almeno non quotidianamente – conclude Hallin -. Vorrei che fosse una sorpresa, che susciti prima stupore e poi un: ‘ah, ha senso’”.

Emporio Armani Our Legacy Workshop è disponibile su our legacy.com, nei negozi Our Legacy di Stoccolma, Londra e Berlino, in uno speciale pop up Our Legacy a Seoul, nel negozio Emporio Armani di Seoul e al Dover Street Market di Londra, Ginza, New York, Los Angeles e Pechino. La campagna di lancio è stata scattata dall’artista Mark Borthwick.