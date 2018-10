Cristiano Ronaldo e l’orologio da 424 diamanti, valore 2 milioni

editato in: da

Durante la conferenza stampa della partita con lo United, Cristiano Ronaldo ha sfoggiato un brillante orologio, fatto di 424 diamanti incastonati bianchi del valore di oltre 2 milioni di euro.

Ad aver colpito i giornalisti inglesi del tabloid The Sun, già prima che l’attaccante della Juventus iniziasse a parlare, è stato questo accessorio quasi unico al mondo: un prezioso gioiello firmato Jacob and Company, un marchio di cui Ronaldo è ambasciatore dal 2013. Sono, infatti, numerosi gli orologi preziosi che il calciatore possiede e, già in precedenza, a diverse presentazioni, li aveva messi in bella mostra.

Di recente, Cristiano Ronaldo ha portato al polso un orologio da 150 mila euro, composto da un totale di 15,25 carati. Ma, già nel 2013, CR7 aveva al polso l’Epic SF24 di Jacob & Co. nella versione da 103.000 dollari in oro. Dopodiché sono stati numerosi gli altri sfoggi: dall’orologio nella versione speciale in oro rosa con 7 diamanti al Bi-Retro Cronographe con la firma del calciatore sullo sfondo.

Questi preziosi sono chiaramente realizzati apposta per il calciatore e difficilmente si possono trovare in commercio. Eventualmente solo qualche vip potrà indossarli: una versione poco meno costosa dell’orologio indossato da ieri da CR7 è quella che ha indossato di recente il rapper Wizkid.

Più che di uno sfoggio di ricchezza, si tratterebbe, quindi, di pura operazione di marketing. Cristiano Ronaldo mette in bella evidenza anche sui suoi social questi gioielli, da buon e bravo testimonial di questa azienda di alta orologeria presieduta dal gioielliere di origini uzbeche Jacob Arabo.

Jacob & Co. nasce a New York nel 1986 ed è nota per i suoi orologi esclusivi, tra cui il “Five Time Zone Watch” che ha debuttato nel 2002 ed è ispirato allo stile di vita da jet-set di molti vip: l’orologio presenta quattro fusi orari, ovvero quelli di New York, Los Angeles, Tokyo e Parigi. Sono numerosi i vip che hanno indossato gli orologi di questa azienda: oltre a Cristiano Ronaldo ed al rapper Wizkid, molti giocatori della National Basketball Association, molti altri artisti del mondo rap e cantanti tra cui Beyoncé, li hanno potuti sfoggiare in pubblico.

Il presidente Jacob Arabo ha, addirittura, interpretato sé stesso in molti film, tra cui “Papier Soldiers”, “State Property” e “Blind Thoughts”.