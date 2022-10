Business travel: ecco come fare al meglio la valigia

Fonte: 123rf viaggiare-in-aereo-treno-trolley

Per chi viaggia spesso per lavoro, fare la valigia è momento temuto. Spesso capita di disfare e preparare i bagagli nel giro di poco tempo. Si stima che i business travel durino in media tra i 3 e i 5 giorni, ecco allora qualche tips and tricks per prepararsi al meglio, senza perdere tempo e dimenticare nulla

Cartelletta porta documenti

Avere un contenitore trasparente per i documenti di viaggio è sempre utile, soprattutto quando capita spesso di dover cambiare bagaglio. Dalla carta d’identità ai biglietti da visita, in questo contenitore andrà inserito tutto ciò che è indispensabile alla partenza. Il consiglio è quello di riporlo nella tasca più esterna del bagaglio a mano in modo da averlo sempre a portata di mano per passare i controlli o imbarcarsi.

Outfit programmati

Potrà sembrare noioso ma è un trucco salva-tempo! Decidere mentre si prepara la valigia cosa si indosserà e in quale occasione permette di gestire i capi in modo smart ed efficace. Soprattutto quando si tratta di viaggi di lavoro dove il tempo è poco e prezioso. Il consiglio è quello di inserire gli outfit completi all’interno del bagaglio e di riporli una volta arrivati esattamente nello stesso ordine.

Il “proteggi camicie”

Quante volte abbiamo inserito delle camicie in valigia appena stirate e appena arrivate le abbiamo ritrovate piene di grinze? Il “proteggi camicie” è una soluzione perfetta per evitare che ciò accada, Ne esistono di vari tipi in commercio ma quelle più diffuse sono delle vere e proprie custodie con zip. È il modo più efficace per salvaguardarle e per evitare che si formino delle pieghe durante il viaggio.

Beauty-case

Elemento fondamentale. Quelli più comodi hanno all’estremità un gancio in modo da poter essere appesi in bagno con tutto in vista. È importante ricordarsi sempre, se si viaggia in aereo, di mettere all’interno di bustine trasparenti tutti i liquidi che non devono superare i 100 ml. È un operazione che conviene sempre fare a casa, prima della partenza, così da rendere il processo ai controlli molto più rapido e agevole.

Parola chiave: arrotolare!

Il metodo di Marie Kondo per piegare i capi ha invaso il web. Si tratta di arrotolare, letteralmente, i capi su loro stessi in modo da ottenere dei cilindri che possono essere perfettamente incastrati tra loro. Certo, per i completi non è applicabile ma per le t-shirt o il pigiama è da provare. Un piccolo trucco salva spazio che ci permette di inserire questi capi ai lati del bagaglio e che riduce il volume.

Avere una lista

Usare Excel anche per prepararsi a un viaggio è davvero utile. Avere uno scherma fisso che ci permette di fare un check su cosa manca ridurrà al minimo la possibilità di dimenticare qualcosa. Basterà un ultimo controllo poco prima della partenza e depennare tutti gli elementi già inseriti. Sarà necessario creare la tabella solo una volta e riutilizzarla ogni volta che sarà necessario.

La borsa

Un piccolo bagaglio a mano esterno è fondamentale. Sarà il contenitore per tutto ciò che potrebbe servire durante il viaggio, come i dispositivi elettronici e rispettivi caricatori, ma anche un buon libro per prendersi un momento di relax.