Canali presenta Voyage dans la Brianza

Fonte: Ufficio stampa. Voyage dans la Brianza, Canali AW24.

Azienda familiare alla terza generazione, la manifattura di Canali è un marchio di qualità riconosciuto in tutto il mondo, che integra il meglio del know-how tradizionale 100% italiano in un sistema di produzione all’avanguardia. Innovazione e creatività sono gli ingredienti chiave della tradizione del brand brianzolo nato agli inizi del Novecento.

L’affermazione di questi valori nel mondo è stata il risultato di un lungo percorso nel quale si sono intrecciati gusto, stile e costante ricerca di eccellenza e qualità: dal 1934 a oggi Canali promuove la tradizione artigianale e il Made in Italy unendo cultura e storia con eleganza e stile per creare ogni volta veri e propri capolavori di eccezionale vestibilità e comfort.

La collezione AI24 “Into Nature”

La collezione AI24 “Into Nature”, presentata alla Milano Fashion Week, è un omaggio alla natura, venato di pennellate di colore e un’attitudine gentile radicata nell’identità del marchio. Una combinazione di sperimentazione e artigianalità, in cui eccellenza e savoir faire, codici distintivi del brand, sono ancorati alla storia della marca, che ha attraversato i decenni plasmando la propria definizione di eleganza e raffinatezza.

Fonte: Ufficio stampa.

L’immagine di una passeggiata nella natura avvolta nella foschia invernale, dove si fanno strada tessuti materici, come bouclé, alpaca, mouliné, mélange e l’iconico double in lana o cashmere. Perfezione estetica da indossare, qualità superiore delle stoffe, cura infinita dei dettagli e costante aggiornamento delle silhouette.

Caban doppiopetto e cappotti corti ma avvolgenti, la nuova giacca sahariana, i pantaloni sartoriali, morbidi e rilassati, e gli abiti in nuance notturne, nei motivi plaid e Principe di Galles o corduroy, sono tutti elementi essenziali di un nuovo outdoor tailoring di qualità. Il plaid, evocativo del viaggio nella natura, si declina nei toni del grigio scuro ed è trasversale alla collezione: diventa materia e trama su capispalla, abiti e maglieria ma anche su accessori come mantelle e maxi-sciarpe, zaini o portamonete in pelle da indossare.

Fonte: Ufficio stampa.

Il guardaroba Double si popola di nuovi elementi ribadendo l’eccellenza del marchio nell’impiego di questa tecnica per l’abbigliamento maschile. La complessa abilità sartoriale dà vita a capi realizzati a mano in cachemire o lana, sfoderati con cuciture invisibili, e viene ora applicata a scarpe e accessori oltre che ai capispalla, giacche-camicia e pantaloni del guardaroba formale. Nel montgomery taupe anche gli alamari sono rivestiti in tessuto double.

La maglieria presenta pattern tricot ispirati alla natura e aggiunge quel tocco in più ai look formali, mentre sotto-giacca jacquard si mescolano ai pattern plaid micro e macro di abiti rilassati, parka double con tasche in pelle e bomber con collo in shearling.

Colore d’elezione è una particolare tonalità di verde, evocazione pittorica della bruma delle giornate invernali, ispirato alla terra di origine di Canali e all’opera letteraria “Journal du voyage dans la Brianza” di Stendhal, che diventa protagonista della palette cromatica e della nuova brand identity.