Air France atterra sul rooftop più esclusivo di Parigi

Come a bordo ma con i piedi per terra, dalla cabina Business al cuore della Ville Lumière: l’esperienza gourmet firmata Air France conquista il rooftop le Galeries Lafayette

Fonte: Ufficio stampa Air France apre un pop-up restaurant sull’iconico rooftop delle Galeries Lafayette.

Air France torna protagonista della scena parigina, ma questa volta non serve volare per vivere l’emozione di un viaggio firmato dalla compagnia aerea francese. Dal 25 giugno al 20 agosto 2025, prende vita una nuova edizione della pop-up restaurant experience più elegante dell’estate, ospitata sull’iconico rooftop delle Galeries Lafayette Paris Haussmann, all’ottavo piano di uno dei grandi magazzini più celebri del mondo.

Dopo il successo della scorsa edizione al Palais de Tokyo, organizzata durante le Olimpiadi di Parigi, Air France rilancia e supera sé stessa con una location ancora più scenografica: il panorama a 360° sulla capitale francese, dalla Tour Eiffel a Montmartre, fa da sfondo a un’esperienza gastronomica che unisce lusso, design e alta cucina.

Come a bordo, ma con i piedi per terra

Il concept è semplice e raffinato: portare a terra l’eccellenza dei menu Business Class dei voli a lungo raggio. I protagonisti della proposta gastronomica sono due nomi che raccontano il meglio della cucina francese contemporanea. Lo chef Régis Marcon, tre stelle Michelin, firma un menu ispirato alla sua Alvernia, mentre Nina Métayer, eletta World’s Best Pastry Chef 2023, conclude il viaggio con dessert sofisticati e sorprendenti. Il tutto accompagnato da una selezione di vini e champagne scelta da Xavier Thuizat, miglior sommelier di Francia 2022.

Fonte: Ufficio stampa

L’esperienza si articola in antipasto, entrée, piatto principale, formaggi e dessert, serviti con l’eleganza della mise en place creata da Jean-Marie Massaud, lo stesso designer dei vassoi di bordo Air France. Il risultato è un perfetto equilibrio tra ricercatezza e comfort, con solo 20 coperti per servizio per mantenere un’atmosfera intima e curata nei minimi dettagli.

Un viaggio nel gusto con vista sulla Ville Lumière

Il dehors panoramico è arredato per evocare le lounge Air France: tonalità blu navy, tocchi di rosso avvolgente e un design minimale che richiama lo stile aeronautico contemporaneo. Ad accogliere gli ospiti ci sono anche lettini da esterno per sorseggiare un bicchiere di champagne osservando il cielo parigino, in un clima rilassato ma esclusivo.

Fonte: Ufficio stampa

Il ristorante è aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 11:30 alle 15:30. Il pranzo completo, comprensivo di bevande, è proposto a 93 euro a persona, con prenotazione obbligatoria. Un prezzo che non si paga solo per il cibo, ma per un’esperienza immersiva e multisensoriale, in cui ogni dettaglio è pensato per raccontare il savoir-faire francese.

Una pausa gourmet da collezionare

Non si tratta solo di un pranzo con vista. È un’occasione per vivere la filosofia Air France anche a terra: ospitalità impeccabile, attenzione al dettaglio, alta cucina e design d’autore si fondono in un’esperienza che conquista viaggiatori, gourmet e amanti della bellezza. Perché il viaggio inizia anche senza decollare. E questa volta, lo fa con stile.