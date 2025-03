Acne Studios x Kappa, una linea che riscrive i codici dello sportswear

Tricky protagonista della campagna per la nuova capsule collection, il leggendario musicista britannico e membro fondatore dei Massive Attack, volto della linea che reinterpretata lo sportswear classico in chiave contemporanea

Fonte: Ufficio stampa Tricky protagonista della campagna Acne Studios x Kappa.

Il mondo della moda accoglie una nuova e audace collaborazione: Acne Studios e Kappa uniscono le forze per creare una capsule collection che fonde l’estetica minimalista svedese con l’heritage sportivo italiano. A rappresentare questa sinergia unica è Tricky, leggendario musicista britannico e membro fondatore dei Massive Attack, scelto come volto della campagna.

Una fusione di stili: dal denim allo sportswear vintage

La collezione comprende 22 pezzi che reinterpretano lo sportswear classico in chiave contemporanea. Le maglie da calcio rétro presentano stampe a fiamme nell’iconico rosa di Acne Studios, con i loghi di entrambi i brand a sottolineare la collaborazione. I top second-skin e le tracksuit giocano con silhouette moderne, mentre i denim dal lavaggio chiaro si arricchiscono di dettagli iconici come il tape-logo lungo la gamba. Le sneakers completano il look insieme a una nuova versione della borsa Bowlina, reinterpretata per l’occasione. Gli accessori, tra cui cappellini da baseball e calze al ginocchio, aggiungono un ulteriore tocco sporty-chic.

Fonte: Ufficio stampa

Questa collaborazione rappresenta un equilibrio perfetto tra il design senza tempo di Acne Studios e la tradizione sportiva di Kappa, dando vita a una collezione che celebra la contaminazione tra moda e sport.

Tricky: l’icona musicale che incarna lo spirito della collezione

Per dare vita alla campagna, Acne Studios ha scelto Tricky, figura emblematica della scena musicale britannica. Fotografato da Jordan Hemingway e curato dallo stylist Léopold Duchemin, Tricky incarna alla perfezione l’estetica raw e l’energia ribelle che caratterizzano la collezione. La sua presenza aggiunge autenticità e profondità alla campagna, sottolineando il legame tra moda e musica.

Fonte: Ufficio stampa

Jonny Johansson, direttore creativo di Acne Studios, ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione spiegando che ha sempre amato Kappa perché rappresenta lo sportswear per i ragazzi cool e i ribelli, un aspetto che lo affascina particolarmente. In un mondo in cui i confini tra workwear classico, streetwear, ready-to-wear e sportswear si confondono, per Acne Studios è stato del tutto naturale collaborare con Kappa a una collezione che rappresenta un modo moderno di vestire.

La collezione Acne Studios x Kappa sarà disponibile sul sito ufficiale di Acne Studios e nei negozi selezionati a partire dal 3 aprile 2025. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di moda e sportswear di arricchire il proprio guardaroba con pezzi esclusivi che raccontano una storia di creatività condivisa e innovazione stilistica.